Ziobro "robi wszystko, żeby odwrócić uwagę od sedna sprawy"

czytaj dalej

Prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol ogłosił we wtorek stan wojenny. Przekazał, że robi to, "aby wyeliminować nikczemne siły antypaństwowe sprzyjające Korei Północnej". Przeciwko decyzji prezydenta wypowiedziała się nie tylko opozycja, ale także jego własna partia. W efekcie Zgromadzenie Narodowe zagłosowało za zniesieniem stanu wojennego. W związku z tym prezydent zapowiedział, że go zniesie, na co ostatecznie zgodził się rząd.