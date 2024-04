Macierewicz pytany, dlaczego kłamał. "Nie tylko tak mówiłem, ale tak jest"

Nie sądzę, żeby prokuratura mogła tak bezczelnie kłamać - powiedział Antonii Macierewicz pytany przez reportera TVN24 o ustalenia Zespołu Śledczego nr 1. Z zebranych przez prokuratorów opinii biegłych wynika, że nie ma żadnych dowodów na to aby w Smoleńsku doszło do wybuchu. - Wszyscy kłamią, tylko Antoni Macierewicz mówi prawdę - powiedział Piotr Świerczek, dziennikarz "Czarno na białym", autor reportażu "Siła śledztwa", komentując słowa polityka PiS.

We wtorek w programie w "Czarno na białym" na antenie TVN24 premierę miał reportaż Piotra Świerczka "Siła śledztwa", który jest także dostępny w TVN24 GO. W materiale prokurator Krzysztof Schwartz, szef Zespołu Śledczego nr 1, powołanego przez Zbigniewa Ziobrę do zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej, po blisko siedmiu latach milczenia opowiedział o jego pracach. Wyjaśnił też, dlaczego żałuje, że wszedł w jego skład. Ujawnił, iż biegli nie znaleźli żadnych dowodów, że na pokładzie samolotu doszło do wybuchu. Tymczasem Antoni Macierewicz, posługując się częścią materiałów prokuratury publicznie, podczas prezentacji swojego raportu przekonywał, że do wybuchu doszło. Takich sprzeczności jest więcej.