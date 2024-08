czytaj dalej

Los kamienicy, w której doszło do pożaru i eksplozji jest przesądzony. Budynek, a właściwie to, co z niego zostało, nadaje się tylko do rozbiórki. Kluczowe jest, kiedy to nastąpi, kto będzie przeprowadzał te prace oraz, w którym momencie na gruzowisku będzie mógł pojawić się biegły. Reporter TVN24 zapytał o te kwestie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.