Kaczyński o aborcji. Ekspertka: skandaliczne twierdzenie, pokazuje, jak prezes nas nie szanuje

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego aborcji można dokonać "niemalże na każdym rogu w Warszawie i w wielu różnych miejscach". Do tych słów odniosła się w TVN24 doktor Gizela Jagielska, specjalistka położnictwa i ginekologii. - To aroganckie i skandaliczne twierdzenie. Pokazuje, jak bardzo pan prezes nas nie szanuje - stwierdziła.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany w sobotę w RMF FM, czy w ogólnopolskim referendum powinno znaleźć się pytanie o liberalizację zasad aborcji. Jak zaznaczył, w tej sprawie zapadło rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego i bez zmiany decyzji TK nic nowego nie może się zdarzyć.

- Tutaj referendum nie miałoby żadnego znaczenia, to po pierwsze. Po drugie, tak naprawdę trzeba by także zmienić konstytucję. Nie będę ukrywał, że głosowałbym przeciwko takiej zmianie - powiedział.

Kaczyński stwierdził też, że warto robić referenda, ale o "sprawy, które mają charakter praktyczny". - Jeżeli chodzi o tę sprawę, o której pan wspomniał, to ja nie chcę przesadzać, ale niemalże na każdym rogu w Warszawie i w wielu różnych miejscach można załatwić i nikt tego nie zwalcza - przekonywał. - Robienie referendum w takich sprawach miałoby sens wtedy, gdybyśmy na przykład zażądali, by z tym zdecydowanie skończyć. My takiego żądania nie stawiamy - dodał.

Dr Jagielska: Aroganckie i skandaliczne twierdzenie Kaczyńskiego

Do tych słów odniosła się w poranku "Wstajesz i wiesz" w TVN24 dr Gizela Jagielska, specjalistka położnictwa i ginekologii oraz medycyny madczynopłodowej, koordynatorka oddziału położniczego z oddziałem patologii w szpitalu w Oleśnicy. - Jest to aroganckie i skandaliczne twierdzenie. Pokazuje, jak bardzo pan prezes nas nie szanuje - stwierdziła.

- Trzeba przyznać, że rzeczywiście po zaostrzeniu ustawy (wyrok TK z 2020 roku - red.) ta sytuacja, jeśli chodzi o dostępność aborcji, praktycznie można powiedzieć, że się poprawiła. Informacje są rozpowszechnione, każda kobieta wie, gdzie się zwrócić - zwróciła uwagę.

Jednocześnie podkreśliła, że "to nie tak powinno wyglądać". - To nie my kobiety powinniśmy oddolnie to organizować, tylko powinno być to organizowane przez państwo - zaznaczyła Jagielska.

- Rolą państwa jest, aby zapewnić powszechny i bezpieczny dostęp do aborcji dla wszystkich kobiet, a nie jakieś oddolne organizowanie tego typu akcji - podkreśliła.

Dopytywana o swój komentarz w sprawie wypowiedzi Kaczyńskiego, dr Jagielska powtórzyła, że jest to "brak szacunku dla kobiet". - Jeżeli on uważa, że sprawa aborcji to jest coś takiego, dla czego nie warto organizować referendum, to jest to brak szacunku - stwierdziła.

Doktor: klauzula sumienia nie działa w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia

Odnosząc się do kwestii klauzuli sumienia w sprawie aborcji, dr Jagielska powiedziała, że "klauzula sumienia nie działa w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia". - Więc powoływanie się na nią jest bezprawne - podkreśliła.

- Prawdą jest też to, że robiąc specjalizację z ginekologii i położnictwa, należy się liczyć z tym, że aborcja jest jednym ze świadczeń medycznych, których będzie się udzielać - dodała.

