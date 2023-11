Aktorka serialowa nową minister kultury. Kim jest Dominika Chorosińska

Dominika Chorosińska - kim jest?

W 2019 roku kandydowała do Parlamentu Europejskiego, jednak nie uzyskała mandatu. "Kandyduję do Parlamentu Europejskiego, by rozwijać i chronić prawa rodziny oraz by podkreślać rolę i godność współczesnej kobiety, która ma prawo realizować się zarówno w życiu zawodowym, jak i rodzinnym. Niech rodzina będzie sercem Europy!" - pisała na swojej stronie internetowej przed głosowaniem. Na stronie nowej minister kultury znajdziemy również odniesienie do kultury: "Polska kultura od czasów Jagiellonów łączy narody. Niech nasze dziedzictwo inspiruje współczesny kontynent!" - czytamy. Kilka miesięcy po wyborach do PE Chorosińska została posłanką Sejmu IX kadencji. Została wybrana również do Sejmu X kadencji.