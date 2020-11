Nie możemy zrozumieć dlaczego, a może raczej w imię czego rząd chce dzisiaj zrezygnować z pieniędzy, które należą się Polakom. A przecież to proste, wystarczy być praworządnym - mówił w orędziu marszałek Senatu Tomasz Grodzki, odnosząc się do unijnych negocjacji w sprawie wieloletniego budżetu. - Jako senatorowie najjaśniejszej Rzeczypospolitej oczekujemy poszanowania interesu narodowego i wycofania się ze sprzecznej z polską racją stanu groźby weta - dodał.

- Nie możemy zrozumieć dlaczego, a może raczej w imię czego rząd chce dzisiaj zrezygnować z pieniędzy, które należą się Polakom. A przecież to proste, wystarczy być praworządnym, przestrzegać konstytucji, trójpodziału władzy, niezależności sądownictwa, poszanowania praw człowieka i godności ludzkiej. Rozumieją to wszystkie kraje Unii Europejskiej poza dwoma, które lekceważą praworządność i reguły demokratyczne, a fundamentalne wartości, zapisane w dokumentach unijnych, zdają się być obce. To bardzo niebezpieczne - dodał.

- Kilka pokoleń naszych rodaków walczyło o to, żeby po latach zniewolenia przez komunistyczny reżim, wrócić do grona krajów wolnego świata. Do Unii Europejskiej wstąpiliśmy z własnej woli. To my, dumny europejski naród, zdecydowaliśmy o tym w referendum. Rząd nie ma mandatu do wyprowadzania nas z Unii bez zapytania narodu o zdanie - podkreślił marszałek Senatu.