"To jest osłabianie Unii Europejskiej od środka. To scenariusz pisany na Kremlu przez Putina"

"Oba kraje tak jak i cała Europa dramatycznie potrzebują tych funduszy"

Pytany, czy nie zaskoczyło go to, że premier Morawiecki podczas wizyty w Budapeszcie nie odezwał się, gdy Orban mówił, że nie potrzebuje pieniędzy z funduszu odbudowy (przeznaczonego na walkę ze skutkami pandemii), Lewandowski powiedział, że "i Węgry, i Polska potrzebują tych pieniędzy".

"Orban, usiłując grać rolę gracza międzynarodowego, nie wie, że jest raczej pionkiem na szachownicy Putina"

- Orban, usiłując grać rolę gracza międzynarodowego, nie wie, że jest raczej pionkiem na szachownicy Putina. Rzeczywiście uzależnia się coraz bardziej od Moskwy. Wziął kredyt na budowę dwóch bloków elektrowni jądrowej w Paks, to jest 10 miliardów euro. Uzależnia się coraz bardziej od dostaw gazu z Gazpromu, i taką przyjął strategię. Zresztą to, co mnie najbardziej zniesmaczyło, że działo się to w czasie agresji rosyjskiej w Donbasie, kiedy Viktor Orban w jakiś sposób dopominał się o prawa mniejszości węgierskiej w tym okrążonym i zaatakowanym kraju - mówił Lewandowski.