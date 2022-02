Boris Johnson i Jens Stoltenberg z wizytą w Polsce. W Łodzi spotkanie szefów MSZ Trójkąta Weimarskiego

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson przyjedzie we wtorek do Polski, gdzie spotka się z Mateuszem Morawieckim. Tego samego dnia sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą w bazie lotniczej w Łasku. W Łodzi odbędzie się natomiast spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego z udziałem szefa MSZ Ukrainy.

Rzecznik brytyjskiego premiera poinformował, że Boris Johnson pojedzie we wtorek do Estonii i Polski, gdzie spotka się ze swoimi odpowiednikami, Kają Kallas i Mateuszem Morawieckim oraz z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Nie sprecyzował, czy spotkanie Johnsona ze Stoltenbergiem odbędzie się w Estonii, czy też w Polsce.

Spotkanie Jensa Stoltenberga z Andrzejem Dudą w Łasku

Spotkanie szefów MSZ Trójkąta Weimarskiego z udziałem Ukrainy

- Temat jest, oczywiście, tylko jeden, to znaczy nasza wspólna reakcja na to, co dzieje się na Wschodzie, na agresję rosyjską na Ukrainę, na całą politykę bezpieczeństwa i architekturę bezpieczeństwa w naszym regionie - powiedział Jasina.

- To w ostatnich dniach jest bardzo widoczne. To wspólne działanie pozwala na lepsze skoordynowanie wszystkich wspólnych działań na rzecz bezpiecznej Europy (...). Liczymy na to, że zapadną tam kolejne decyzje i oświadczenia, które będą przybliżały nas do celu, jakim jest obronienie Ukrainy i uratowanie europejskiego bezpieczeństwa - mówił o spotkaniu w Łodzi rzecznik MSZ.