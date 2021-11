Afera mailowa. Jacek Sasin: ujawniony mail od premiera jest prawdziwy

Do afery mailowej odniósł się w sobotę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W RMF FM potwierdził, że otrzymał maila, w którym premier Mateusz Morawiecki prosi go o wezwanie na rozmowę ambasadora Niemiec, w związku z niekorzystnymi dla rządu publikacjami w dzienniku "Fakt".

W internecie od kilku miesięcy pojawia się korespondencja mająca pochodzić - jak sugerują zrzuty ekranu - z prywatnej poczty szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Rządzący kwestionowali prawdziwość maili, ale do tej pory nie pokazali ani jednego przykładu zmanipulowanej korespondencji.

Do afery mailowej odniósł się w sobotę w RMF FM wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Potwierdził, że otrzymał maila, w którym premier prosi go o wezwanie na rozmowę ambasadora Niemiec, w związku z niekorzystnymi dla rządu publikacjami w dzienniku "Fakt". - Tak, to jest mail prawdziwy. Odbyło się takie spotkanie - powiedział.