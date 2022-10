"Duży margines strachu". Jak zmieniła się sytuacja ciężarnych kobiet dwa lata po wyroku?

czytaj dalej

Jakie konsekwencje dla Ukrainców mają ostrzały infrastruktury cywilnej? O tym w "Faktach po Faktach" rozmawiali eksperci. - Jeśli nie będzie zdecydowanych ruchów Zachodu, to spodziewajmy się kolejnej fali uchodźców. Przyjadą tu wszyscy. Jeśli będzie zimno, chłodno i będą leciały bomby, to zostawanie na Ukrainie nie ma sensu - zwracał uwagę Marek Sierant, wieloletni korespondent polskich mediów w Ukrainie. Generał Tomasz Drewniak ocenił, że armia Władimira Putina "powoli dochodzi do ściany", "w zasadzie błagała Iran" o drony, a ceny, jaką za to zapłaciła, jeszcze nie znamy.