Dwa tysiące interwencji, w akcji 12 tysięcy strażaków. Trwa sprzątanie i liczenie strat po ulewach na Podkarpaciu

- Łącznie ewakuowaliśmy 155 mieszkańców. To były bardzo trudne ewakuacje (prowadzone) przy bardzo szybkim nurcie wody, ale udało się. Nikt nie ucierpiał, nie było osób poszkodowanych" – zapewnił podczas poniedziałkowego briefingu nadbryg. Andrzej Babiec, podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP

"Będziemy na każde wezwanie"

Wyliczał, że łącznie w działaniach przeciwpowodziowych wzięło udział ponad tysiąc strażaków zawodowych (PSP) i ponad 10,5 tys. strażaków ochotników (OSP). - To jest bardzo duża liczba – zauważył i dodał, że byli to strażacy z całego województwa, a nie tylko z powiatów dotkniętych powodzią.

Komendant podkarpackich strażaków przekazał też, że obecnie intensywne działania odbywają się jeszcze w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, przeworskim, łańcuckim i przemyskim. Są to działania – jak mówił - typowo porządkowe, takie jak: wypompowywanie wody z budynków, pomaganie mieszkańcom przy sprzątaniu obejść, udrażnianie przepustów drogowych.

- Będziemy do końca, na każde wezwanie – zapewnił nadbryg. Babiec.

Kolejna trudna noc

- Ponadnormatywna woda przelała się, zgodnie z dokumentacją projektową, przez przelew górny i niestety doszło do nieznacznego podtopienia terenów położonych poniżej. Gdyby 3 mln metrów sześciennych, które zatrzymał zbiornik Siedleczka, dostało się do Kańczugi w ciągu półtorej godziny, bo tyle czasu zajęło napełnianie zbiornika, czy też do Przeworska, straty byłyby nieporównywalnie wyższe – wskazywała Wajda.