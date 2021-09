Zmarł Józef Rusak ps. Bylina, jeden z pierwszych żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej

Po wojnie zamieszkał w Lidzbarku Warmińskim, gdzie w 1948 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Podczas przesłuchań był torturowany i namawiany do współpracy przeciwko Łupaszce. Zwolniony z więzienia został w 1953 i był inwigilowany z przerwami aż do 1989 roku.

Wspomnienia Rusaka. "Przelewałem z kolegami krew, a teraz mam na nich donosić?"

Fundacja Nie zapomnij o Nas, Powstańcach Warszawskich przytoczyła na swoim profilu na Facebooku wspomnienie Rusaka. "Przyprowadzili do więzienia moją żonę i synka, miał kilka miesięcy, dali herbatę, ciastka. Powiedzieli, że tak może być, muszę tylko podpisać i donosić. W celi siedziałem wówczas z jednym majorem. Powiedziałem mu, że podpiszę, ale nie będę kapował. On na to, że jak mnie raz złamią, to potem zawsze będą łamali, a ja do końca życia nie znajdę spokoju. Wtedy powiedziałem tym, co mnie przesłuchiwali, że nie podpiszę. Że sumienie mi nie pozwala - przelewałem z kolegami krew, a teraz mam na nich donosić? Nie zgodzę się" - opowiadał.