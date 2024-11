Chłopiec tracił oddech, matka była przerażona. Telefoniczny instruktaż i dramatyczna walka o życie

Czteroletni chłopiec robił się siny i tracił oddech. Przerażona matka z Niemiec po pomoc zadzwoniła do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim. Służbę pełnił doświadczony policjant. Kontakt z roztrzęsioną kobietą był utrudniony, ale robiła dokładnie to, co jej mówił. Dzięki temu chłopcu udało się przywrócić oddech jeszcze przed przyjazdem pogotowia. Dziecko trafiło do szpitala.