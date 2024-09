Siekierą zabił brata i ojca bo miał z nimi "konflikt"

czytaj dalej

Microsoft zaczął odcinać rosyjskim firmom dostęp do popularnej na całym świecie chmury - przekazał w środę portal Moscow Times, powołując się na rosyjską firmę z branży IT Softline. W połowie maja amerykański koncern zaczął ograniczać rosyjskim klientom korporacyjnym dostęp do rozwiązań Visio Online, Project Online i Power BI.