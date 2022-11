Zgierz. Od 1994 roku starali się o powstanie hospicjum. Udało się je otworzyć po niemal 30 latach

Hospicjum otwarte

Zbiórki do puszek, aukcje obrazów, kredyt i duży zastrzyk pieniędzy z Unii Europejskiej

Dyrektor hospicjum w Zgierzu przypomina, że placówka powstawała ponad 28 lat. W tym czasie odbyło się wiele akcji społecznych. Dużą rolę w powstaniu hospicjum miało dofinansowanie z Unii Europejskiej. - Stowarzyszenie "Hospicjum zgierskie" powstało w 1994 roku. I to wtedy pojawiła się idea budowy hospicjum stacjonarnego. Od 1994 roku były prowadzone zbiórki: do puszek, odbywały się też aukcję obrazów, bale charytatywne, ale niewątpliwie zastrzyk w postaci dofinansowania z Unii Europejskiej w wysokości około 12 milionów złotych, plus kredyt pozwoliły nam sfinansować tę inwestycję. Licznik cały czas bije i na dziś to jest już kwota 16 milionów złotych - wylicza Borysewicz. - Musimy pamiętać o tych wszystkich osobach, które cegiełka po cegiełce od momentu powstania stowarzyszenia robiły wszystko, żeby to hospicjum powstało. Ci wszyscy ludzie, którzy przekazują nam darowizny są fundatorami tego budynku - podkreśla.