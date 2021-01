"Pomoc dla górali? A co z nami?". Piszą do premiera

Nikt tak w centralnej Polsce nie ucierpiał finansowo na pandemii, jak my - przekonują samorządowcy z Uniejowa (woj. łódzkie), które odwiedzane było przez turystów dla kąpieli w wodach termalnych. Twierdzą, że tworzenie tarczy ochronnej tylko dla gmin na południu Polski jest krzywdzące dla reszty kraju. W tej sprawie list do szefa rządu i wojewody łódzkiego napisali burmistrz miasta i radni.

To - jak dodaje - jest odczytywane w Uniejowie jako "rażąco krzywdzące wobec pozostałych części Polski".

Uniejów - jak dodaje - chociaż położony z dala od gór i morza, co roku cieszył się dużym zainteresowaniem turystów.

List otwarty

Według informacji przekazywanych przez uniejowski samorząd, niektórzy tamtejsi przedsiębiorcy stracili od 80 do 90 procent dochodów.

"Część firm niestety już musiała zawiesić działalność i ograniczyć zatrudnienie. Co więcej przedsiębiorcy zapowiadają, że jeśli sytuacja się utrzyma i nie otrzymają pomocy, to będą musieli dalej zwalniać pracowników, a nawet zamknąć działalność" - podkreśla Józef Kaczmarek, burmistrz Uniejowa, w liście otwartym, który skierował do premiera Mateusza Morawieckiego oraz łódzkiego wojewody. Pod listem podpisali się też miejscy radni.