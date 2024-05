KO będzie rządzić z PiS, część radnych ma zostać wykluczona z partii. "Zdradzili swoich kolegów"

Duże kontrowersje wokół wyborów do rady i zarządu powiatu inowrocławskiego. Nowym przewodniczącym został Marek Knop z Prawa i Sprawiedliwości, mimo że na to stanowisko był wcześniej typowany kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego. Za kandydaturą Knopa opowiedziała się część radnych Koalicji Obywatelskiej, co de facto oznacza koalicję KO-PiS. Szefowa struktur inowrocławskiej Koalicji Obywatelskiej domaga się usunięcia ich z partii. Wniosek w tej sprawie ma trafić do Donalda Tuska.

Koalicja Obywatelska miała podpisaną umowę koalicyjną z Trzecią Drogą-PSL i Naszymi Kujawami w sprawie obsady stanowisk w radzie i zarządzie powiatu. Przewodniczącym rady powiatu miał zostać Andrzej Sieradzki z PSL. W tajnym głosowaniu to jednak kandydat PiS-u Marek Knop uzyskał więcej głosów. Wiceprzewodniczącymi rady zostali Jacek Rosa z KO i Ireneusz Stachowiak z PiS. Starostą została Wiesława Pawłowska z KO.

W inowrocławskich strukturach KO zawrzało. Poparcie dla kandydatów PiS odebrano jako zdradę. Konkretnie chodzi o nowo wybraną starostę Wiesławę Pawłowską, radnych Henryka Procka, Jolantę Mrówczyńską, Andrzeja Skrobackiego, Jacka Rosę i Leszka Sienkiewicza. Władze inowrocławskiej KO domagają się ich wykluczenia. O usunięcie z listy członków PO poprosili Donalda Tuska.

Wniosek o wykluczenie z partii

"Radni ci zdradzili nie tylko ideały i wartości Koalicji Obywatelskiej, ale zdradzili również swoich kolegów z list, którzy wypracowywali te mandaty oraz zdradzili wyborców, którzy głosowali na listę Koalicji Obywatelskiej obdarzając ich zaufaniem. Z ogromną przykrością odnotowujemy, że cała ta historia przypomina wydarzenia sprzed kilku lat w Sejmiku Śląskim, w którym radny Kałuża zdradził kolegów z Koalicji Obywatelskiej przechodząc na stronę PiS. Radni ci, wbrew stanowisku Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej w Inowrocławiu poparli ludzi PiS na funkcję w prezydium Rady Powiatu Inowrocławskiego oraz stanowiska w Zarządzie Powiatu. Wchodząc w koalicję z PiS złamali umowę, która zakładała koalicję z Trzecią Drogą oraz stowarzyszeniem Nasze Kujawy. Ludzie PiS przez lata niszczyli Inowrocław, Polskę, praworządność i prawa kobiet i nie ma żadnej mowy o wchodzeniu w układy i głosowaniu razem z radnymi PiS, czego dopuścili się wyżej wspomniani radni – kierujący się jedynie swoim interesem, pomijając wartości obowiązujące w Platformie Obywatelskiej oraz wewnętrzne ustalenia partyjne. Tym samym powinni zostać natychmiast usunięci z listy członków Platformy Obywatelskiej o co wnieśliśmy do Przewodniczącego Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska w Inowrocławiu jest głęboko przeciwna jakimkolwiek formom współpracy z ludźmi PiS, a próba zawierania takich układów przez jakiegokolwiek członka PO spotka się z natychmiastowym wnioskiem o wykluczenie z naszego ugrupowania" - czytamy w oświadczeniu powiatowego zarządu KO.

Brejza: bycie Kałużą jest odrażające

Do tematu odniósł się również w mediach społecznościowych pochodzący z Inowrocławia poseł Krzysztof Brejza.

Sojusz PiS i PO w powiecie inowrocławskim ino.online

"Bycie Kałużą jest odrażające. Ułożenie się z radnymi PiS i Solidarnej Polski za kilka stołków, to obrzydliwe oszustwo wyborców. W związku z pytaniami o skandaliczne głosowanie grupy radnych z PiSowcami Proszę o nie nazywanie tych, którzy zdradzili wyborców KO, radnymi Koalicji Obywatelskiej. Postąpili jak Kałuża - skończą jak Kałuża" - napisał Brejza.

Rozczarowania, ale i zdziwienia nie kryją również ci, którzy mieli współrządzić powiatem, czyli przedstawiciele Trzeciej Drogi-PSL i Naszych Kujaw.

"Dzisiaj rozpoczęliśmy pracę jako radni na rzecz Powiatu Inowroclawskiego. Jestem dumny z moich przyjaciół z klubu radnych Nasze-Kujawy-PSL dla których służba na rzecz Powiatu i bycie wiernymi zasadom jest ważniejsza od stołków. Będziemy starać się realizować w Powiecie potrzeby mieszkańców naszych Gmin" - napisał Adam Banaszak, przedstawiciel Naszych Kujaw.

Pawłowska i Procek komentują

Wiesława Pawłowska na środowej konferencji odniosła się do tej sytuacji. Broniła swojej decyzji. – Zgłoszenia nas jako „rebeliantów”... to my się czujemy zdradzeni i opuszczeni – mówiła.

– Bardzo niesprawiedliwe jest to, w jaki sposób nas w tej chwili próbuje oskarżać o to, że jesteśmy zdrajcami. To nas mieszkańcy wybierali, mieszkańcy dali nam mandat zaufania – dodał Henryk Procek, wicestarosta powiatu inowrocławskiego.

