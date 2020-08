Kilka sekund i wiceminister stracił samochód. "Dla mojej rodziny ma on ogromną wartość sentymentalną"

Nieznani sprawcy ukradli samochód należący do wiceministra rozwoju Andrzeja Guta-Mostowego. Polityk przekonuje, że pojazd ma dla niego i jego rodziny wartość nie tylko materialną, ale również sentymentalną.

Do kradzieży doszło w nocy z 7 na 8 sierpnia w Zakopanem. Skradzione auto to volkswagen T6 california edition.

Moment kradzieży uchwyciła kamera monitoringu przy domu polityka. Gut-Mostowy zamieścił w internecie to nagranie. Na filmie widać, że kradzież przebiegła błyskawicznie - dwie osoby wchodzą na posesję przy ulicy Nowotarskiej, a następnie, po kilku sekundach, wyjeżdżają z niej samochodem. Volkswagena ukradli prawdopodobnie na tak zwaną "walizkę". Złodzieje wykorzystują wzmacniacz, który w ich żargonie nazywany jest właśnie "walizką". Urządzenie służy im do przechwycenia sygnału z klucza zbliżeniowego do auta.