"Pod pretekstem sprzedaży narzuty" obezwładnili i okradli staruszkę. Zapadł wyrok

Wyrok

Teraz przed kieleckim sądem zapadł wyrok. - Co do trzech osób zapadły wyroki sześciu lat pozbawienia wolności, w stosunku co do jednej osoby kara pięciu lat pozbawienia wolności, w stosunku do ostatniej z nich kara czterech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Różnica w karze wynika z tego, że część z oskarżonych odpowiadała w warunkach recydywy – tłumaczy Durlej.