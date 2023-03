Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego zawieszony w obowiązkach. Jest podejrzany o wzięcie łapówki

czytaj dalej

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gnieźnie uczy się 300 dzieci. Część z nich to osoby z niepełnosprawnościami. Niestety, w budynku nie ma windy. Rodzice, razem z pracownikami szkoły, muszą wnosić dzieci na rękach. I walczą o to, by sytuacja się zmieniła.