Dwa brutalne pobicia w Świętochłowicach. Tydzień po tygodniu. Bez powodu

Taka sytuacja zdarzyła się w tym mieście w zeszłym roku i nagle teraz, dwa razy z rzędu. 7 czerwca czterej mężczyźni weszli za 41-latkiem do sklepu i zaczęli go kopać. Bez wyraźnego powodu. 15 czerwca trzech innych mężczyzn tak pobiło 38-latka, że trafił do szpitala w ciężkim stanie. Nie znali go wcześniej. Wszyscy sprawcy są w rękach policji.