Policjantka zadłużyła się na 27 tysięcy złotych. Uchroniła młodych piłkarzy z Senegalu przed deportacją

Policjantka z Piekar Śląskich pomogła młodzieżowej drużynie piłkarskiej z Senegalu wrócić do domu po tym, jak grupa - wracająca z turnieju w Polsce - utknęła na lotnisku w Wenecji. Młodzi piłkarze nie wykonali testów na obecność koronawirusa i nie zostali wpuszczeni na pokład samolotu, a z powodu kończącej się wizy groziła im deportacja. Aspirant Aleksandra Zydyk z własnej kieszeni zapłaciła za nowe bilety, zapożyczając się na 27 tysięcy złotych.

Aspirant Aleksandra Zydyk z policji w Piekarach Śląskich pomogła młodzieżowej drużynie piłkarskiej z Senegalu wrócić do domu po zakończeniu Pierwszego Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej. Rozgrywki odbywały się w ramach policyjnej akcji "Senegal Welcome To Piekary", podczas której zawodnicy z Afryki grali z tymi z klubów z województwa śląskiego.