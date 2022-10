Dzięki niemu rozwiązano tajemnicę hieroglifów. Starożytny artefakt został przeniesiony

Kamień z Rosetty, słynny zabytek, który pozwolił na rozszyfrowanie egipskich hieroglifów, został przeniesiony z wystawy Muzeum Brytyjskiego. Ma pojawić się ponownie na nowej ekspozycji, przenosiny ożywiły jednak wieloletnią dyskusję na temat zasadności zwrotu starożytnego zabytku do Egiptu. "Kamień z Rosetty to symbol egipskiej tożsamości. Muzeum Brytyjskie nie ma prawa pokazywać tego artefaktu publiczności" - podkreśla jeden z najsłynniejszych współczesnych egiptologów.

Kamień z Rosetty

"Dlaczego jest w Londynie, a nie w Kairze?"

Kamień z Rosetty na stałe znajduje się na głównej wystawie Muzeum Brytyjskiego. Jak w poniedziałek poinformowały brytyjskie media, pierwszy raz od 18 lat został on jednak stamtąd przeniesiony. Kuratorzy zabrali zabytek by stał się częścią nowej wystawy "Unlocking Ancient Egypt" (pol. Odkrywanie Starożytnego Egiptu) z okazji 200-lecia rozszyfrowania hieroglifów. Jej otwarcie zaplanowano na 18 października.

Zniknięcie Kamienia ze stałej wystawy spowodowało, że na Wyspach Brytyjskich odżyła dyskusja na temat praw do słynnego zabytku. Zdaniem Joyce Tyldesley, profesor egiptologii na Uniwersytecie Manchesterskim, dwusetna rocznica odczytania hieroglifów powinna stać się okazją do rozmów o tym, by "odesłać go z powrotem" do Egiptu. Egipskie władze od lat o to apelowały. - Dlaczego jest w Londynie, a nie w Kairze? Repliki kamienia znajdują się już w Muzeum Brytyjskim - powiedziała w rozmowie z "Sunday Times".