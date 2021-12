50 tysięcy złotych za korzystną decyzję. Urzędniczka podejrzana o przyjęcie łapówki

czytaj dalej

Co najmniej 53 osoby zginęły, a co najmniej 58 zostało rannych w wypadku ciężarówki w pobliżu miasta Tuxtla Gutierrez w stanie Chiapas na południu Meksyku. Pojazd przewrócił się na niebezpiecznym zakręcie i staranował kładkę dla pieszych. Większość ofiar to migranci z krajów Ameryki Środkowej.