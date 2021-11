Radzyń Podlaski. Włamał się, przygotował łup do wyniesienia i usnął. To nie pierwszy "wyczyn" 25-latka

Policja zatrzymała 25-latka, który na terenie Radzynia Podlaskiego (Lubelskie) włamał się do nowo budowanego domu, a później do budynku gospodarczego. Z pierwszego miejsca wyniósł głośnik bezprzewodowy, w drugim tylko przygotował tylko łupy i... zasnął. Ten sam mężczyzna niedawno został zatrzymany w związku z kradzieżą miedzianych rur. W komisariacie przyznał się, po czym opuścił budynek.

W nocy z piątku na sobotę (26-27 listopada) na terenie Radzynia Podlaskiego 25-latek - według relacji aspiranta Piotra Muchy z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim - "najpierw włamał się do nowo budowanego domu, z którego skradł głośnik bezprzewodowy, a następnie w innym miejscu na terenie miasta włamał się do budynku gospodarczego, gdzie przygotował sobie do wyniesienia między innymi wiertarkę, antenę czy kształtki hydrauliczne".