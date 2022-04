29-latek przyznał się do zabójstwa 62-latka. "Zadawał ciosy nożem, siekierą" 

czytaj dalej

Rosyjska agresja na Ukrainę trwa już ponad sześć tygodni. Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk wezwała w środę do ewakuacji mieszkańców obwodu charkowskiego, donieckiego i ługańskiego. - Należy się ewakuować, dopóki jest to jeszcze możliwe - zaznaczyła. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg tego dnia ogłosił, że "wkraczamy w krytyczną fazę wojny", a "Rosja wysyła wszystkie siły na wschód". Ostrzegł, że "musimy przygotować się na długotrwały" konflikt na Ukrainie. Z kolei niemiecki kanclerz Olaf Scholz w Bundestagu ostro potępił działania Rosji w Ukrainie. - Zarówno sprawcy zbrodni, jak i osoby rozpowszechniające kłamstwa muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności - mówił. W tvn24.pl relacjonujemy kolejny dzień rosyjskiej inwazji.