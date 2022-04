Sprawdzał ilość ziarna w siewniku, mechanizm wciągnął mu rękę. "Odniósł liczne obrażenia"  

czytaj dalej

Zdjęcia sprzętu i potwierdzone przypadki przechwycenia radiowych wiadomości wskazują na to, że rosyjscy żołnierze używają cywilnych krótkofalówek. Ukraińcy są więc w stanie ich podsłuchiwać i zakłócać komunikację, np. nadając na tych samych częstotliwościach heavy metal. Zdaniem "The Economist" to do pewnego stopnia wyjaśnia, dlaczego Rosjanie zdają się działać chaotycznie, wpadają w zasadzki i stracili już tylu ludzi, w tym ośmiu generałów.