Zaczęło się od "tajemniczego światła". Ruiny kościoła na trudno dostępnej wyspie intrygują 

Dzieje położonej w malowniczym otoczeniu świątyni w miejscowości Chodel (województwo lubelskie) sięgają połowy XVIII wieku. Znajdował się tu, słynący z cudów, obraz Matki Bożej Loretańskiej. Choć mury dawnego kościoła zachowały się dziś jedynie do wysokości gzymsu, Loret – bo tak nazywane jest to miejsce - wciąż robi wrażenie.

W kaplicy znajdował się otoczony kultem obraz Matki Bożej Loretańskiej, przywieziony z Włoch przez Mikołaja Zebrzydowskiego, który w dawnej Rzeczypospolitej pełnił tak ważne funkcje jak marszałek wielki koronny. Jako że obraz słynął z cudów, do Loretu (bo tak potocznie nazywane jest to miejsce) zaczęły przybywać pielgrzymki. Co z kolei zachęciło jezuitów do budowy murowanej świątyni.