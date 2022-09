"No to się przywitał". Pijany kierowca próbował jeszcze uciekać

36-latek miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie, gdy w miejscowości Borów Kolonia (Lubelskie) uderzył w znak witający podróżnych wjeżdżających na teren powiatu opolskiego. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

W czwartek (1 września) wieczorem policja dostała zgłoszenie, że w miejscowości Borów-Kolonia w powiecie opolskim doszło do kolizji.

- Skierowani na miejsce funkcjonariusze zastali seata, którego kierujący wjechał w znak "Powiat Opolski wita", uszkadzając go. No to się przywitał – mówi komisarz Sabina Piłat-Kozieł z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.