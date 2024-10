Służby zbadają zgłoszenie o pedofilii. Zawieszono księdza

czytaj dalej

Do Pałacu Prezydenckiego skierowano raport z działalności podkomisji Antoniego Macierewicza. Przesłano go także do prezesa PiS na Nowogrodzką - poinformował w poniedziałek wiceszef MON Cezary Tomczyk. - Został tam wysłany przez kuriera po to, żeby Jarosław Kaczyński mógł przeczytać, jak środowisko Macierewicza nazywało samolot, który roztrzaskał się pod Smoleńskiem - a nazywało go "konserwą" - jaki był stopień hipokryzji, a także niszczenia pamięci po ofiarach. Niech to Kaczyński przeczyta i zobaczy - stwierdził wiceminister.