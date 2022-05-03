Президент Анджей Дуда: я глибоко переконаний, що Україна переможе, що ви будете жити в мирі та спокої

Президент Анджей Дуда виступив з промовою перед палацом Бельведер з нагоди Дня Полонії (польської діаспори) та поляків за кордоном. Він наголосив, що Україна потребує підтримки перед обличчям російської агресії. - Ми намагаємося надати цю підтримку зі свого боку і звертаємося за цією підтримкою до цілого світу, - сказав він. Агата Корнгаузер-Дуда подякувала польській діаспорі за те, що вона «солідарна з Україною, яка бореться».

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Святкування Дня Полонії та поляків за кордоном у дворику Бельведерського палацу розпочалося з церемонії вручення президентом Анджеєм Дудою державних нагород активістам польської діаспори, актів надання польського громадянства та вручення державних прапорів представникам польських організацій на Сході.

Під час свого виступу президент зазначив, що ще не було такого святкування Дня прапора, щоб він роздавав прапори, які понесуть туди, де йде війна.

– Я роздаю ці прапори, щоб вони додали сили. Сили перемагати, наснаги для щоденної праці, для того аби зміцнити батьківщини по обидва боки кордону – і Україну, і Білорусь, і Польщу. Нехай вони будуть з вами, нехай тріпотять над вами від вітру, нехай додають міці, - сказав він.

Він також подякував усім відзначеним за «чудову і надзвичайну» діяльність, яку вони здійснюють, часто ризикуючи життям на територіях, де точиться війна.

Анджей Дуда сказав, що те, що ми бачимо в Україні, це трагічне втілення слів президента Леха Качинського, сказаних у 2008 році.

- Пряма атака на Україну, щоб знищити цю державу. Тому що є нація, яка вважає, що інші повинні бути їй підпорядковані. На що ми, вільний світ, рішуче кажемо ні, - підкреслив він.

Президент Дуда: я глибоко переконаний, що Україна переможе

– Я глибоко переконаний, що Україна переможе. Я твердо вірю, що ви будете жити в мирі і спокої, хто знає, можливо, у вітчизні, сильнішій, ніж будь-коли раніше, - продовжив президент Дуда.

Він підкреслив, що ті, хто змушений втікати з України формально є біженцями, але «насправді це наші гості».

- Так ми до них ставимося, хочемо, щоб так вони себе почували, – сказав він.

Анджей Дуда також процитував Президента України Володимира Зеленського, що тепер "поміж Польщею та Україною немає кордону".

– Я твердо вірю, що його слова залишаться пророчими і в майбутньому. І що одного дня ми побачимо таку ситуацію – вільну, незалежну, суверенну Україну, в якій з покоління в покоління живуть поляки, і вільну, суверенну, незалежну Річпосполиту як братню державу і братній народ, – продовжив він.

Президент Дуда підкреслив, що Польща та поляки роблять все, щоб допомогти Україні, яка бореться з російською агресією.

- Ми знаємо, що з нашого боку вона (допомога) вартує всіх зусиль і засобів, аби Україна перемогла, - сказав Дуда.

Він підкреслив, що Україні потрібна підтримка.

- Ми намагаємося надати цю підтримку і звертаємося до всього світу за цією підтримкою, - додав Дуда.

Президент також звернувся до "співвітчизників, розкиданих по цілому світі".

– Для того, щоб польська історія продовжувалася і примножувалася як історія Республіки Польща, потрібна перемога. Я вірю, що ви робите свій внесок у цю перемогу, і від усього серця дякую вам за це, - сказав він.

Агата Корнгаузер-Дуда: Я дякую всій Полонії за солідарність із воюючою Україною

Перша леді Агата Корнхаузер-Дуда, згадуючи свої відвідини поляків, які проживають на румунській Буковині, в Україні в Кам’янці-Подільському і в цілому вінницькому консульському окрузі, сказала, що це були «надзвичайно зворушливі зустрічі», за які вона вдячна.

- Я дякую всій Полонії, розсіяній по цілому світу, за те, що вона солідарна з воюючою Україною, - сказала перша леді.

Особливо вона подякувала польській громаді в Америці за те, що вона «віддано підтримує біженців, які опинилися в Польщі, і всіх тих, хто залишився в Україні».

- Ви чудові. Щиро дякуємо, що допомагаєте нам, – сказала Корнгаузер-Дуда.

Дружина президента також згадала про святкування Дня польського прапора.

- Маю велику надію, що всі поляки - не тільки сьогодні, а й завжди - будуть об'єднані під нашим біло-червоним, - сказала вона.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl