Президент Анджей Дуда: я глибоко переконаний, що Україна переможе, що ви будете жити в мирі та спокої

To będzie długa wojna - mówił w "Faktach po Faktach" Bartosz Cichocki, ambasador RP w Ukrainie. Zapytany, co może wydarzyć się do 9 maja, czyli do obchodzonego w Rosji święta znanego jako Dzień Zwycięstwa, odparł: - Kogo obchodzą święta zbrodniarzy? Jest wyścig z czasem, każdy dzień to są setki, może tysiące ofiar i kolejne miliony strat dla ukraińskiej gospodarki, która i przed wojną nie była najsilniejsza w tym regionie.