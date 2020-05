Doświadczeni astronauci, przyjaciele. Nigdy nie lecieli w kosmos razem

Mają na koncie wiele godzin spędzonych w kosmosie i lata wojskowego doświadczenia. Są kolegami po fachu i dobrymi przyjaciółmi, ale jeszcze nigdy nie uczestniczyli w tej samej misji. Teraz, jako pierwsi astronauci w historii, zasiedli razem za sterami statku załogowego Dragon firmy SpaceX. Kim są Robert Behnken i Douglas Hurley?

49-letni Robert Behnken i 52-letni Douglas Hurley piszą historię. Powody ku temu są co najmniej trzy. Są pierwszą załogą, która poleciała w kosmos na pokładzie statku prywatnej firmy SpaceX. To także pierwszy raz od blisko dekady, gdy astronauci zostali wysłani na Międzynarodową Stację Kosmiczną amerykańskim promem kosmicznym, z amerykańskiej ziemi. To również pierwsza załogowa misja kosmiczna firmy Eltona Muska w jej 18-letniej historii. Ale dla tych dwóch Amerykanów nie jest to pierwszy lot w kosmos - poza Ziemią spędzili łącznie setki godzin.

Poznajcie załogę statku Dragon.

Załoga misji SpaceX Demo-2 Douglas Hurley | NASA Douglas Hurley | NASA Robert Behnken | NASA Robert Behnken | NASA Robert Behnken i Douglas Hurley na konferencji prasowej w Kennedy Space Center | NASA Robert Behnken i Douglas Hurley na konferencji prasowej w Kennedy Space Center | NASA Robert Behnken i Douglas Hurley na konferencji prasowej w Kennedy Space Center | NASA Doug Hurley w trakcie testów przed misją Demo-2 | NASA Przygotowania do misji Demo-2 | NASA Robert Behnken i Douglas Hurley w kombinezonach podczas testów przed misją Demo-2 | NASA Robert Behnken i Douglas Hurley w kombinezonach podczas testów przed misją Demo-2 | NASA

Chłopiec z głową w gwiazdach

Douglas Hurley pochodzi z Apalachin w stanie Nowy Jork. Przyszedł na świat w 1966 roku, czyli dokładnie wtedy, gdy narodził się amerykański program Apollo. Doug dorastał w kraju, który właśnie pełną parą dołączył do kosmicznego wyścigu. Już jako mały chłopiec zamarzył, by sięgnąć gwiazd. Nim skończył 17 lat wiedział, że chce kiedyś zasiąść za sterami wahadłowca kosmicznego. Od tamtej pory wszystkie jego życiowe decyzje zmierzały ku temu celowi.

Amerykańskie wahadłowce kosmiczne Prezydent Richard Nixon ogląda model wahadłowca kosmicznego, styczeń 1972 rok | NASA Prom Enterprise transportowany przez zmodyfikowanego Boeinga 747, 1 lutego 1977 rok | NASA Start wahadłowca kosmicznego Columbia, 14 kwietnia 1981 (lot STS-1) | NASA Wahadłowiec Challenger na orbicie, 22 czerwca 1983 rok | NASA Katastrofa wahadłowca Challenger | NASA Start promu Atlantis w misji STS-27, 2 grudnia 1988 rok | NASA Wahadłowiec Endevour na grzbiecie Boeinga 747, 27 marca 1997 | NASA Wahadłowiec Discovery przed misją STS-95; 29 października 1998 rok | NASA Wahadłowiec Discovery na grzbiecie "samolotu-nosiciela" przelatuje nad Waszyngtonem | Flickr Początek misji statku Columbia, która zakończyła się druga katastrofą w historii programu Space Shuttle | NASA Wahadłowiec Endeavour widziany z perspektywy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, 9 lutego 2010 rok | NASA Wahadłowiec Endeavour zadokowany do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej podczas swojej ostatniej misji, 28 maja 2011 rok | NASA Statek Atlantis na płycie Kennedy Space Center | NASA Wahadłowiec Atlantis wyrusza w ostatni lot w kosmos | NASA Wahadłowiec Atlantis wyrusza w ostatni lot w kosmos | NASA Ostatnie zdjęcie wahadłowca kosmicznego wykonane z orbity | NASA Historyczne lądowanie wahadłowca Atlantis | NASA Lądowanie promu Atlantis | Flickr (CC BY 2.0) Amerykańskie wahadłowce kosmiczne | NASA

W 1988 roku zrobił licencjat z inżynierii lądowej na Uniwersytecie Tulane w Nowym Orleanie. Na uczelni uczestniczył w programie przygotowawczym dla oficerów rezerwy amerykańskiej marynarki wojennej. Po studiach zaciągnął się w szeregi US Marine Corps, gdzie zdobył stopień podporucznika. W międzyczasie przeszedł liczne szkolenia lotnicze, które ukończył z wyróżnieniem. Gdy otrzymał już kwalifikację na pilota, przydzielono go do 101. myśliwskiej eskadry szkoleniowej z bazą w Kalifornii. Służył też w szeregach "Wikingów", czyli eskadrze myśliwców szturmowych piechoty morskiej, przystosowanych do działań w każdych warunkach pogodowych. Był tam oficerem do spraw bezpieczeństwa lotów, a także pilotem-instruktorem. W kolejnych latach, po uzyskaniu kwalifikacji na pilota doświadczalnego, testował myśliwce dla US Navy. Przez ponad 24 lata służby wojskowej wylatał ponad 5 tysięcy godzin, pilotując 25 różnych rodzajów samolotów.

W 2012 roku przeszedł w stan spoczynku.

Jego przygoda z NASA zaczęła się 12 lat wcześniej. W lipcu 2000 roku agencja zwerbowała go do korpusu astronautów NASA jako kandydata na pilota promu kosmicznego. Niedługo potem rozpoczął dwuletnie szkolenie specjalistyczne. W agencji Hurley pracował na rożnych stanowiskach, m.in. kierując personelem wspierającym astronautów w przygotowaniach do startu oraz lądowania wahadłowców kosmicznych.

Douglas Hurley w 2011 roku NASA

Pierwszą misją, którą nadzorował, był lot statku Columbia w lutym 2003 roku, który zakończył się tragicznie. Kilkanaście minut przed lądowaniem prom dosłownie rozpadł się na kawałki. Żadna z siedmiu osób obecnych na pokładzie nie przeżyła wypadku. To były trudne chwile dla NASA i całego kraju, ale także osobiście dla Hurleya, który spędził z załogą wiele czasu, przygotowując ją do misji.

Początek misji statku Columbia, która zakończyła się druga katastrofą w historii programu Space Shuttle NASA

- Byłem ostatnią osobą, która widziała ich żywych. To było jak utrata rodziny. Tragedia spowodowała, że zacząłem się zastanawiać nad tym, co robię. Eksploracja kosmosu to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie. Błędy mogą być tragiczne w skutkach, w jednej chwili może stać się wszystko. Jako pilot myśliwca zaakceptowałem to jednak już w młodym wieku – wspominał w jednym z wywiadów. Trzy lata później uczestniczył w przygotowaniu siedmioosobowej załogi wahadłowca Discovery do misji STS-121 – drugiej po katastrofie Columbii.

Pod koniec 2006 roku Hurley wylądował w Gwiezdnym Miasteczku w Rosji, gdzie otrzymał posadę dyrektora operacyjnego NASA w Centrum Wyszkolenia Kosmonautów im. J. Gagarina. Rok później rozpoczął przygotowania do swojej pierwszej podróży w kosmos.

Centrum Wyszkolenia Kosmonautów im. J. Gagarina Wikipedia/CC BY-SA 3.0

Marzenie z dzieciństwa spełniło się w końcu 15 lipca 2009 roku. Hurley znalazł się wówczas w siedmioosobowej załodze wahadłowca Endevour, który wyruszył z Kennedy Space Center na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Był to 23. lot tego statku i 127. misja programu wahadłowców kosmicznych NASA. Nie obyło się bez przeszkód. Z powodu złej pogody i usterek technicznych start przekładano pięciokrotnie. Statek ostatecznie oderwał się od Ziemi miesiąc później niż planowano. Głównym celem misji, w której Hurley pełnił funkcję pilota, było dostarczenie na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) ostatniej części modułu JEM, czyli japońskiego laboratorium, pozwalającego na przeprowadzanie eksperymentów naukowych w próżni. Pierwsza kosmiczna misja Hurleya zakończyła się sukcesem.

Szczególnym wyróżnieniem był dla niego udział w STS-135 - historycznej misji statku Atlantis w 2011 roku, która zamykała erę wahadłowców kosmicznych. Był to jednocześnie drugi w jego życiu lot w kosmos. Poza Ziemią spędził łącznie 28 dni 11 godzin i 12 minut.

Ostatnia misja statku Atlantis Wahadłowiec Atlantis wyrusza w ostatni lot w kosmos | NASA Ostatnie zdjęcie wahadłowca kosmicznego wykonane z orbity | NASA Douglas Hurley zmierza na pokład wahadłowca Atlantis, który za chwilę ma wyruszyć w swoją ostatnią misję STS-135 | NASA Statek Atlantis na płycie Kennedy Space Center | NASA Wahadłowiec Atlantis wyrusza w ostatni lot w kosmos | NASA Historyczne lądowanie wahadłowca Atlantis | NASA Lądowanie promu Atlantis | Flickr (CC BY 2.0) Douglas Hurley po powrocie z ostatniej misji w historii programu Space Shuttle | NASA

Miłośnik maszyn, który zapragnął latać

Robert Behnken urodził się w Creve Coeur w stanie Missouri w 1970 roku. Mały Bob miał typowo chłopięce marzenia. Gdy pytano go, kim chce zostać w przyszłości, odpowiadał: strażakiem, gwiazdą rocka i astronautą. Najlepiej wszystkimi na raz - żartował później, wspominając swoje dzieciństwo. Jako nastolatek interesował się szeroko pojętymi maszynami. Wśród znajomych uchodził za "hardwerowego geeka". Międzynarodowa Stacja Kosmiczna interesowała go na długo przed tym, jak wstąpił do NASA. W końcu jest uznawana za "najbardziej złożoną maszynę, jaką kiedykolwiek zbudowano".

Robert L. Behnken w Kennedy Space Center, 2008 rok NASA

Nikt z jego bliskich nie był zaskoczony, gdy podjął studia z inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie Waszyngtońskim. Zrobił także doktorat z budowy maszyn w Kalifornijskim Instytucie Technicznym, jednej z najlepszych amerykańskich uczelni niepublicznych. Jeszcze w trakcie studiów Behnken zainteresował się lotnictwem. Zgłosił się więc na kurs dla oficerów rezerwy sił powietrznych USA, gdzie przeszedł szkolenie na pilota testowego. – Pomyślałem, że latanie będzie ciekawszym zajęciem niż siedzenie za biurkiem jako inżynier – wspominał w jednym z wywiadów.

W 1997 roku rozpoczął czynną służbę wojskową w bazie US Air Force na Florydzie. W siłach powietrznych pełnił funkcję mechanika lotów testowych. Idąc w ślady kolegów zgłosił się na szkolenie dla astronautów. Dostał się za pierwszym razem. – Lepiej mieć szczęście niż rozum – żartował, wspominając początek swojej przygody z NASA. To właśnie tam, dokładnie 20 lat temu, skrzyżowały się jego drogi z Dougiem Hurley'em.

Astronauci Robert Behnken i Douglas Hurley przylecieli do Centrum Kosmicznego im. Johna Kennedy’ego 20 maja Kim Shiflett/NASA

Ścieżka ich kariery była bardzo podobna. Po półtorarocznym szkoleniu Bob otrzymał przydział w Biurze Astronautów NASA do Wydziału Eksploatacji Wahadłowców. Zajmował się tam przygotowywaniem statków kosmicznych do misji z Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego. Z czasem awansował na pozycję szefa Wydziału Eksploatacji Stacji Kosmicznej (Space Station Operations Branch). W ostatnich latach kierował Biurem Astronautów NASA.

Podobnie jak Hurley, Behnken ma na koncie dwa loty w kosmos. Pierwszy odbył 11 marca 2008 roku na pokładzie wahadłowca Endeavour, gdzie pełnił funkcję specjalisty misji. Ten sam statek wyniósł go na orbitę dwa lata później. Celem obu misji była Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Robert spędził w kosmosie łącznie 29 dni 12 godzin 17 minut i 14 sekund. Ma na koncie liczne odznaczenia, w tym Medal Sił Powietrznych "Za zasługi" oraz Medal Departamentu Obrony za Wzorową Służbę.

Robert L. Behnken NASA

Robert Behnken podczas dwóch misji kosmicznych Siedzą od lewej: Dominic Gorie, Gregory Johnson. Stoją od lewej: Richard Linnehan, Robert Behnken, Garrett Reisman, Michael Foreman, Takao Doi. | NASA Start misji STS-123 | af.mil Robert Behnken otwiera paczkę z prowiantem na pokładzie Endeavoura podczas misji STS-123 | NASA Wahadłowiec Endeavour podczas STS-123 zmierza w stronę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej | NASA Załoga misji STS-123. Zdjęcie wykonane ostatniego dnia misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej | NASA Robert Behnken podczas misji STS-130 | NASA Robert L. Behnken podczas misji STS-123 | NASA Załoga misji STS-130 (Robert Behnken pierwszy z prawej) | NASA Robert Behnken podczas przygotowań do misji STS-130 | NASA Start wahadłowca Endeavour z Robertem Behnkenem na pokładzie | NASA Start wahadłowca Endeavour z Robertem Behnkenem na pokładzie | NASA

Koledzy po fachu i przyjaciele

Obaj są więc doświadczonymi astronautami, ale także bliskimi przyjaciółmi. Hurley był nawet świadkiem na ślubie Behnkena. Nigdy wcześniej jednak nie lecieli w kosmos razem. 9 lipca 2015 roku NASA ogłosiła, że zostali oni wytypowani do szkolenia i przygotowań do lotów testowych na prywatnych statkach kosmicznych w ramach Komercyjnego Programu Załogowego. 27 maja Dough i Bob zasiądą razem za sterami statku Crew Dragon firmy SapceX Elona Muska, który za pomocą rakiety Falcon 9 wyniesie ich na stację kosmiczną.

Rakietę Falcon 9 z umieszczoną na szczycie kapsułą Dragon ustawiono w pozycji pionowej Bill Ingalls/NASA

Razem z nimi do startu odliczały miliony ludzi na całym świecie. Wśród nich żony i synowie głównych bohaterów tego show, którzy oglądalu je z bezpiecznej odległości w Centrum Kosmicznym Kennedy'ego. Można sobie wyobrazić uczucie podekscytowania i nerwowy ścisk w żołądku, które towarzyszyły obu paniom. Mało która kobieta ma szansę patrzeć, jak jej mąż opuszcza Ziemię. Jeszcze mniej z nich może powiedzieć, że wie, jakie to uczucie. Żona Hurleya - Karen Nyberg - oraz żona Behnkena - Katherine McArthur - wiedzą. Obie, podobnie jak ich małżonkowie, należą do elitarnego grona ludzi, którzy zawodowo latają w kosmos.

Żony astronautów Karen Nyberg | NASA Katherine Megan McArthur | NASA Karen Nyberg podczas pracy w module Kibō | NASA Megan McArthur to amerykańska inżynier i oceanolog, a także członek korpusu astronautów NASA | NASA

Obie rodziny mieszkają w Huston w Teksasie. Hurley ma tam ogromne ranczo, na którym uwielbia nocami oglądać gwieździste niebo. Jednak – jak mówi - nawet najpiękniejsza noc w Ameryce nie może równać się z widokiem zza okien statku kosmicznego. Dough i Bob wyznali przed lotem, że z niecierpliwością czekają na kolejną, tym razem wspólną "nieziemską" wyprawę.

Autor:Monika Winiarska

Źródło: NASA, tvn24.pl