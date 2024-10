Najnowszy sondaż: Trump wychodzi na prowadzenie

Według najnowszego sondażu dla dziennika "The Wall Street Journal" to Donald Trump ma obecnie większe szanse na fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na 13 dni przed wyborami, kandydat republikanów wygrywa z wiceprezydent Kamalą Harris dwoma punktami procentowymi. Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych najnowszych sondaży.

Prezentujemy ostatnie sondażowe wyniki kandydatów na urząd prezydenta USA. Zestawiliśmy wybrane badania ogólnokrajowe przeprowadzone dla amerykańskich mediów. Ich metodologia jest różna - część z nich przedstawia wybór prawdopodobnych wyborców, a część tych, którzy są zarejestrowanymi wyborcami danych partii. Należy również pamiętać o specyfice wyborów amerykańskich - piszemy o tym poniżej. Ta sprawia, że wyniki procentowe z całego kraju nie muszą się przełożyć bezpośrednio na końcowy wynik wyborów. Najnowsze sondaże przedstawiamy na górze.

Sondaże Harris kontra Trump - średnia w skali kraju

Według grupującej dane sondażowe i badawcze strony fivethirtyeight.com (część amerykańskiej sieci ABC News) pod względem średniej sondażowej ciągle nieznacznie prowadzi Kamala Harris - jej wynik to obecnie 48,1 proc., a Donalda Trumpa 46,3 proc. (dane na 23 października). Jak informuje strona, to aktualizowane średnie dla każdego kandydata w sondażach prezydenckich w 2024 r., uwzględniające aktualność sondaży, wielkość próby, metodologię itd.

ZOBACZ TEŻ: Rozpoczęło się głosowanie w wyborach prezydenckich w pierwszych stanach

23 października - Fabrizio, Lee and Associates na zlecenie "The Wall Street Journal"

Według sondażu przeprowadzonego przez firmę Fabrizio, Lee and Associates na zlecenie "WSJ", Trump może liczyć na 47 proc. poparcia, zaś Harris na 45 proc. W poprzednim badaniu, przeprowadzonym w sierpniu, to Harris wygrywała dwoma punktami procentowymi. Różnica ta mieści się w granicach błędu statystycznego, wynoszącego 2,5 proc. Według najnowszego sondażu wyborcy bardziej ufają Trumpowi w kwestiach imigracji, gospodarki, inflacji i wojny w Strefie Gazy, zaś Harris wygrywa jeśli chodzi o aborcję i ubezpieczenia społeczne.

23 października - HarrisX dla Forbes

Według sondażu HarrisX zrealizowanego dla "Forbesa", Donald Trump prowadzi z Kamalą Harris w skali kraju stosunkiem 51 proc. do 49 proc. Jak zauważa "Forbes" to zauważalna zmiana w porównaniu z czteropunktową przewagą Harris w zeszłym miesiącu. W badaniu wzięto pod uwagę prawdopodobnych wyborców skłaniających się ku jednemu z kandydatów. Sondaż przeprowadzono w dniach 21–22 października w internecie, udział w badaniu wzięło 1244 prawdopodobnych wyborców. Margines błędu to 2,5 p.p.

21 października - Suffolk University dla "USA Today"

Jak wynika z najnowszego sondażu Suffolk University dla "USA Today", w końcowej fazie kampanii prezydenckiej można mówić o remisie. Badanie daje Kamali Harris 45 proc. głosów respondentów, a Trumpowi o jeden punkt procentowy mniej. Jak podkreśla "USA Today" to dużo bardziej wyrównany wynik, niż sondaż z sierpnia, kiedy to po Krajowej Konwencji Demokratów obecna wiceprezydent wyprzedzała byłego prezydenta o 5 punktów procentowych (48 proc. do 43 proc). Najnowszy sondaż został przeprowadzony w dniach 14-18 października na próbie tysiąca prawdopodobnych wyborców za pośrednictwem telefonów stacjonarnych i komórkowych. Błąd badania wynosi ok. 3,1 punktu procentowego.

15 października - Ipsos dla Reutersa

Demokratyczna wiceprezydent Kamala Harris ma 3-punktową przewagę nad republikaninem Donaldem Trumpem (45 proc. do 42 proc.) w najnowszym sondażu Ipsos dla agencji Reutera. Około 78 proc. spośród zarejestrowanych wyborców stwierdziło, że jest "całkowicie pewna", że zagłosuje w wyborach prezydenckich. Badanie objęło 938 dorosłych Amerykanów, którzy przeprowadzili ankietę online w całym kraju, w tym 807 zarejestrowanych wyborców. Margines błędu sondażu to około 4 punktów procentowych.

13 października - YouGov dla CBS News

51 proc. prawdopodobnych wyborców zamierza oddać swój głos na Kamalę Harris - wynika z sondażu YouGov dla stacji CBS News. Donald Trump może liczyć w tym badaniu na 48 proc. głosów. Przewaga wiceprezydentki nad byłym prezydentem jest mniejsza w badanych siedmiu tzw. stanach kluczowych (więcej o nich piszemy poniżej) - tu wynik Harris to 50 proc., a Trumpa 49. Sondaż YouGov dla CBS News został przeprowadzony na reprezentatywnej próbie 2719 zarejestrowanych wyborców w całym kraju, z którymi przeprowadzono wywiady w dniach 8-11 października 2024. Margines błędu wynosi plus/minus 2,3 punktu.

13 października - Ipsos dla ABC News

50 proc. prawdopodobnych wyborców zamierza głosować na Kamalę Harris - wynika z najnowszego sondażu Ipsos dla ABC News. Na Donalda Trumpa zamierza oddać swój głos 48 proc. Wśród zarejestrowanych wyborców różnica jest podobna - 49 proc. popiera Harris, 47 proc. Trumpa. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 4-8 października 2024 r. w języku angielskim i hiszpańskim na losowej krajowej próbie 2631 dorosłych.

13 października - NBC News national poll

Były prezydent Donald Trump i wiceprezydent Kamala Harris remisują w ogólnokrajowym sondażu NBC News. Na kandydata republikanów i kandydatkę demokratów chce oddać głos po 48 proc. badanych zarejestrowanych wyborców. Badanie wskazuje na zmianę opinii wyborców na niekorzyść wiceprezydentki - w ubiegłym miesiącu wyprzedzała byłego prezydenta w stosunku 49 do 44 proc. Jak podaje NBC News sondaż przeprowadzony został w dniach 4-8 października, wśród 1000 zarejestrowanych wyborców, spośród których z 898 udało się skontaktować telefonicznie. Ogólny margines błędu badania wynosi plus/minus 3,1 punktu procentowego.

8 października - sondaż Ipsos dla agencji Reutera

Demokratyczna wiceprezydent Kamala Harris wyprzedza Donalda Trumpa niewielką przewagą trzech punktów procentowych (46 proc. do 43 proc.) - informuje agencja Reutera prezentując wyniki sondażu, który zleciła firmie badawczej Ipsos. Badanie przeprowadzono online w dniach 4-7 października. Objęło ono 1272 dorosłych Amerykanów, w tym 1076 zarejestrowanych wyborców. Margines błędu sondażu wynosi ok. 3 punkty procentowe.

7 października - YouGov dla Yahoo News

Według opublikowanego 7 października sondażu YouGov dla Yahoo News, Kamala Harris uzyskuje niewielką, bo 2-punktową przewagę nad Donaldem Trumpem. Na kandydatkę demokratów chce głosować 48 proc. badanych zarejestrowanych wyborców, kandydata republikanów popiera 46 proc. Wśród prawdopodobnych wyborców jest remis - po 47 proc. Badanie przeprowadzono w dniach 2-4 października na próbie 1714 osób.

3 października - Marist College dla NPR i PBS

Według sondażu Marist College dla NPR i PBS News z 3 października Kamala Harris może liczyć na 50-proc. poparcie i ma 2 punkty przewagi nad Donaldem Trumpem (48 proc.) wśród prawdopodobnych wyborców w skali kraju. Podobna przewaga dzieli Harris (50 proc.) i Trumpa (47 proc.) wśród zarejestrowanych wyborców. Badanie przeprowadzono w dniach 27 września - 1 października na próbie 1294 osób.

1 października - Ledger dla "The New York Post"

Według sondażu Ledgera zleconego przez "The New York Post" wiceprezydent Kamala Harris prowadzi w całym kraju z przewagą czterech punktów procentowych nad byłym prezydentem Donaldem Trumpem - 51 do 47 proc. Sondaż Leger przeprowadzono w dniach 27–29 września. Wzięło w nim udział 1010 dorosłych Amerykanów za pośrednictwem ankiet internetowych - margines błędu wynosi ok. 3,08 punktu proc.

1 października - YouGov dla "The Economist"

Według zaprezentowanych danych, wśród zarejestrowanych wyborców 48,2 proc zamierza głosować na Harris, a 44,9 proc. na Trumpa. Kandydatkę Partii Zielonych Jill Stain popiera 1 proc. badanych. Dane pochodzą z dni 29 września - 1 października.

24 września - sondaż SSRS dla CNN

Jak pokazuje sondaż CNN przeprowadzony przez SSRS, wśród prawdopodobnych wyborców w całym kraju 48 proc. popiera Harris, a 47 proc. Trumpa, co sugeruje brak wyraźnego lidera w wyścigu. Około 2 proc. twierdzi, że planuje głosować na libertarianina Chase'a Olivera, a 1 proc. na kandydatkę Partii Zielonych Jill Stein.

24 września - sondaż Ipsos na zlecenie Reutersa

Według badania pracowni Ipsos na zlecenie Reutersa na Kamalę Harris chciałoby zagłosować 46,61 proc. respondentów, a na Donalda Trumpa - 40,48 proc. Sondaż realizowano w dniach 21-23 września, a margines błędu wyniósł cztery punkty procentowe. W tym samym sondażu zapytano, który kandydat ma lepsze podejście do kwestii gospodarki, bezrobocia i miejsc pracy: 43 procent respondentów wskazało Trumpa, a 41 - Harris.

19 września - sondaż "The New York Times", The Philadelphia Inquirer i Siena College

Według opublikowanego w czwartek 19 września sondażu "The New York Times", The Philadelphia Inquirer i Siena College, kandydatka demokratów Kamala Harris i kandydat republikanów Donald Trump cieszą się identycznym poparciem. Oddanie głosu na każdego z nich zadeklarowało po 47 procent uczestników badania. To zostało przeprowadzone w dniach 11-16 września na grupie 2 437 potencjalnych wyborców. Margines jego błędu określono na 3 punkty procentowe.

Wybory w USA. Na czym polegają - zasady głosowania

Ze względu na specyfikę amerykańskiego systemu wyborczego sondaże nie wskazują wprost na przewidywany wynik wyborów. Nie zawsze bowiem kandydat, który zdobywa największe poparcie społeczne w skali kraju, wygrywa wybory.

Dzieje się tak, ponieważ wybory prezydenckie w USA są pośrednie, a nie bezpośrednie. O wyborze prezydenta Amerykanie decydują powierzając swój głos elektorom. Ci, podczas Kolegium Elektorów, wskazują kto zasiądzie w Białym Domu. W Kolegium Elektorów zasiada 538 elektorów wybieranych z każdego z 50 stanów oraz ze stołecznego Dystryktu Kolumbii. Aby wygrać wybory trzeba zdobyć poparcie 270 z nich.

Liczba elektorów przypadających na dany stan jest równa liczbie jego przedstawicieli w Kongresie - czyli dwóch senatorów plus liczba członków Izby Reprezentantów zależna od wielkości stanu. Najwięcej (54) reprezentuje Kalifornię, potem są Teksas (40 elektorów) oraz Floryda (30) i Nowy Jork (28).

Kolegium Elektorów Stanów Zjednoczonych PAP

- W USA nie ma jednych wyborów prezydenckich. W rzeczywistości mamy 51 odrębnych głosowań (50 stanów plus Waszyngton - Dystrykt Kolumbii - red.), a ich wyniki są ze sobą zestawiane za pomocą mechanizmu, który nazywa się Kolegium Elektorskim (również Elektorów - red.) - tłumaczył przy okazji poprzednich wyborów w 2020 roku w rozmowie z tvn24.pl były republikański elektor z Luizjany Garrett Monti.

To dlatego o finalnym wyniku wyborów prezydenckich mogą zdecydować głosowania w tak zwanych swing states, czyli stanach, w których czasem w wyborach wygrywa kandydat republikanów, a czasem demokratów. Stąd tak duży nacisk Trumpa i Harris na kampanie w Pensylwanii, Karolinie Północnej, Newadzie, Georgii, Arizonie, Michigan i Wisconsin, uznawanych za swing states. Szczególnie ważny jest tu pierwszy z tych stanów, który ma aż 19 głosów elektorskich.

ZOBACZ TEŻ: Skąd ci elektorzy i dlaczego już od dawna mogło ich nie być

Autorka/Autor:am

Źródło: 538, tvn24.pl, BBC, PAP