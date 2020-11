W USA ciągle liczą głosy. W których stanach jeszcze czekamy na wyniki? Co już wiadomo?

Alaska, Arizona, Georgia, Karolina Północna, Nevada, Pensylwania. O wynikach amerykańskich wyborów prezydenckich w tych stanach późnym wieczorem w środę czasu polskiego nic pewnego jeszcze nie można było powiedzieć. Do zdobycia prezydentury w USA niezbędne jest poparcie co najmniej 270 elektorów. Do końca dnia polskiego czasu Joe Biden uzyskał ich 253, a Donald Trump - 213. Jak przechylała się szala wyborcza w ciągu dnia od zamknięcia urn? Podsumowujemy.