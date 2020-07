Wybory prezydenckie 2020. Late poll Ipsos z 90 procent komisji: wzrosła przewaga Andrzeja Dudy

Duda: niech żyje Polska

"Dziękuję wszystkim tym, którzy oddali na mnie głos i mnie wspierali"

- Dziękuję wam za to, że rozmawialiście ze mną, dziękuję wam za to, że mogłem was słuchać, dziękuję wam za wszystkie głosy: i te, które oceniały prowadzoną przez mnie politykę pozytywnie i dziękuję także za głosy krytyczne. One również były bardzo dla mnie ważne - zaznaczył.