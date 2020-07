Kanthak: kampania Trzaskowskiego jest w jednym zdecydowanie lepsza

Jeżeli porównamy te dwie kampanie, to Rafał Trzaskowski mówi o przyszłości Polski, mówi z uśmiechem na twarzy, zaprasza prezydenta Andrzeja Dudę do debaty, a prezydent Duda bez przerwy szuka wrogów - oceniła w "Tak jest" w TVN24 Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej. Jan Kanthak z Solidarnej Polski stwierdził, że kampania Rafała Trzaskowskiego "jest w jednym zdecydowanie lepsza - w tym czarnym PR-ze".

Do wyników sondażu, a także do sposobu prowadzenia kampanii przez obu kandydatów odnieśli się w "Tak jest" w TVN24 poseł Jan Kanthak (Solidarna Polska, klub PiS) oraz posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna.

Kanthak: kampania Rafała Trzaskowskiego jest w jednym zdecydowanie lepsza

Jednocześnie przekonywał, że "tylko prezydent Andrzej Duda jest gwarantem stabilizacji, niezwykle potrzebnej w czasach pandemii i kryzysu gospodarczego, który dotknął cały świat". - To prezydent Duda jest gwarantem, który zapewni wychodzenie z tych wszystkich problemów - kontynuował.

- Jeżeli o prowadzenie kampanii chodzi, to kampania Rafała Trzaskowskiego jest w jednym zdecydowanie lepsza - w tym czarnym PR-ze (public relations - red.) My w tej konkurencji nie chcemy brać udziału - zapewnił.

- Głęboko wierzę w to, że wybory wygra Rafał Trzaskowski i że to on będzie prezydentem i pierwszym obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej - mówiła przedstawicielka KO.