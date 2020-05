Kaczyński: próby przeciwstawiania się przeprowadzeniu wyborów spotkają się z zastosowaniem wszystkich środków 

- Ci, którzy to proponują, sieją zamęt i za nic mają konstytucję - powiedział o propozycji organizacji wyborów później niż 28 czerwca Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jak podkreślił, w kwestii terminu "nie ma żadnej możliwości przeprowadzenia kolejnych zmian".

12 maja Sejm uchwalił nową ustawę dotyczącą wyborów prezydenckich w tym roku. Zakłada ona, że głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego. W zeszły czwartek ustawą zajęły się połączone senackie komisje, które we wtorek kontynuowały prace. Termin wyborów wciąż nie został ogłoszony.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro oraz szef Porozumienia Jarosław Gowin odnieśli się w środę po południu do kwestii terminu wyborów.

Kaczyński: sieją po prostu zamęt i za nic mają konstytucję

- Wydawało się, że wszystko jest rozstrzygnięte, ale okazało się, że niektórzy chcą w dalszym ciągu odrzucać rozwiązania konstytucyjne. Stoją za tym czysto partykularne interesy - stwierdził Jarosław Kaczyński. - Z całą pewnością nie jest to interes Polski i nie jest to w żadnym razie zgodne z konstytucją - powiedział. Według prezesa PiS, ostatni termin, który pozwoliłby na to, by "szóstego sierpnia wybrany byłby i zaprzysiężony już prezydent, to 28 czerwca".

- Jeżeli 28 czerwca odbędą się wybory, to wtedy, mimo wykorzystania wszystkich innych terminów, na przykład przez Sąd Najwyższy, i tak ten akt mógłby nastąpić - ocenił.

Kaczyński podkreślił, że nie ma tu możliwości przeprowadzenia zmian. - Ci, którzy to proponują, sieją po prostu zamęt i za nic mają konstytucję, niezależnie od tego, jak często się na nią powołują - powiedział. - Nasze stanowisko jest wspólne, jednoznaczne. Wybory będą przeprowadzone. Jeżeli będą jakieś próby przeciwstawiania się temu, to będziemy wykorzystywali wszystkie środki, jakie przynależą państwu, po to, żeby prawo zostało wykonane, żeby podstawowa instytucja demokracji, czyli wybory, były w Polsce faktem - zaznaczył.

Gowin: chcę zaapelować do liderów opozycji, żeby przestali się ośmieszać

- W ciągu kilku ostatnich tygodni w imieniu całej Zjednoczonej Prawicy prowadziłem rozmowy z klubami opozycyjnymi na temat przyjęcia wysuniętego przez Prawo i Sprawiedliwość, Porozumienie i Solidarną Polskę projektu zmiany konstytucji. Ten projekt przewidywał wprowadzenie jednej siedmioletniej kadencji prezydenckiej z automatycznym przedłużeniem prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy o dwa lata. A zatem pozwalało to nam przeprowadzić wybory w okresie, kiedy - jak wszystko na to wskazuje - będą bezpieczne - przypomniał przewodniczący Porozumienia Jarosław Gowin.

Jak stwierdził, przekonał się, że partie i kluby opozycyjne "są jeszcze bardziej ze sobą skłócone niż niechętne obozowi Zjednoczonej Prawicy". - Wszystko wskazuje na to, że ta nagła wolta opozycji, próba przesunięcia wyborów na sierpień, to jest element jakichś wojenek w obrębie opozycji. Chcę zaapelować do liderów opozycji, żeby przestali się ośmieszać. Żeby przestali grać interesem Polski w imię bardzo partykularnych interesików swoich partii. Wybory muszą odbyć się w terminie, który jest zgodny z konstytucją - dodał.

Ziobro: przeciąganie kampanii wyborczej nie służy Polakom

- Przeciąganie kampanii wyborczej nie służy interesom Polaków. Nie służy polskiej gospodarce, która została nadszarpnięta pandemią, podobnie jak gospodarki wielu państw na świecie. W naszym interesie jest to, aby jak najszybciej zagwarantować stabilność polityczną wszystkim ośrodkom władzy, zwłaszcza tak ważnej jak urząd prezydenta, po to, aby politycy - ufam, że wszystkich stron politycznych - mogli koncentrować się na wzmocnieniu dobrych procesów w gospodarce - mówił szef Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości - prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Zdaniem Ziobry, "wydłużanie kampanii, przeciąganie na określony czas nie służy temu celowi". - Dlatego też apeluję do przedstawicieli opozycji, żeby zachowali się odpowiedzialnie i serio realizowali swoje zobowiązania wobec wyborców - dodał.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej czeka na publikację

Zarządzone na 10 maja wybory prezydenckie nie odbyły się. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła w wydanej tego dnia uchwale, że "brak było możliwości głosowania na kandydatów" i dodała, że fakt ten jest równoważny w skutkach z przewidzianym w art. 293 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów. W takim przypadku, jak stanowi Kodeks wyborczy, marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14. dniu od dnia ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw.

§ 2. Marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14 dniu od dnia ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw.

Uchwała PKW nie została dotąd opublikowana. Zgodnie z ustawą o wydawaniu aktów normatywnych, Dziennik Ustaw i Monitor Polski wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

