Trzaskowski: Proponujemy małe inwestycje obok was. Nie największe lotniska, nie wielkie przekopy

Prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski spotkał się w sobotnie przedpołudnie z mieszkańcami Wałcza. - Stoimy dzisiaj przed prostym wyborem. Albo rozmawiamy o przyszłości i konkretnych rozwiązaniach, albo przez cały czas patrzymy do tyłu i próbujemy pobudzić najgorsze demony naszej historii i się wzajemnie atakować - mówił.

Rafałowi Trzaskowskiemu na spotkaniu w Wałczu towarzyszyli kandydaci KO w wyborach z województwa zachodniopomorskiego - Bartosz Arłukowicz, Barbara Grygorcewicz, Przemysław Słowik i Paweł Suski. - Sytuacja jest trudna. Widzimy, że druga strona sceny politycznej prowadzi dzisiaj kampanię opartą tylko i wyłącznie na manipulacji, na kłamstwie, próbuje tylko i wyłącznie pobudzić te najgorsze emocje, jakie gdzieś tam drzemią w polskim społeczeństwie - przyznał.

- Posłuchajcie przez chwilę wystąpień z ostatnich dni. Tam nie ma nic kompletnie o przyszłości, ani jednego słowa o tym, jak rozwiązywać problemy, które są przed nami. Tylko i wyłącznie przez wszystkie przypadki odmieniane jest nazwisko Donalda Tuska, odmieniane są nazwiska innych liderów Koalicji Obywatelskiej, atakowani są ludzie, którzy próbują myśleć w sposób samodzielny. To tylko i wyłącznie cyniczny atak, tylko i wyłącznie pobudzanie złych emocji. Nic innego - skomentował wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Zdaniem Trzaskowskiego rządzący chcą "wykopać tak głęboki dół w polskim społeczeństwie, żebyśmy przestali móc ze sobą spokojnie rozmawiać". - Stoimy dzisiaj przed prostym wyborem. Albo rozmawiamy o przyszłości i konkretnych rozwiązaniach, albo przez cały czas patrzymy do tyłu i próbujemy pobudzić najgorsze demony naszej historii i się wzajemnie atakować - powiedział.

Trzaskowski: proponujemy małe inwestycje obok was

Prezydent Warszawy wspomniał dalej, że Koalicja Obywatelska przygotowała "100 konkretnych priorytetów na 100 dni rządzenia".

- Chcemy z państwem rozmawiać o tym, jak zmieniać Polskę. Zaczynamy od tego, co najważniejsze, od tego, jak należy zmieniać Polskę przez te pierwsze 100 dni. Jak zmieniać tę rzeczywistość, żeby nie była tak zatruta, jak jest dzisiaj, żeby demokracja była silniejsza, żeby odzyskać pieniądze z Unii Europejskiej, bez których nie da się rozwijać Polski - wyliczał. - Również jesteśmy gotowi na to, żeby porozmawiać o tym, co dalej, jaką mamy wizję Polski - zapowiedział.

Dodał, że PO proponuje "małe inwestycje obok was". - Chcemy się skupić na tym, czego wam naprawdę, w danym momencie potrzeba. Nie największe lotniska na świecie, które prawdopodobnie nigdy się nie ziszczą. Nie jakieś wielkie przekopy. Tylko konkret. Zobaczcie państwo, jak jedna rzecz, jeden konkret, jedna inwestycja, obwodnica Wałcza, jak ona zmieniła waszą rzeczywistość - zauważył Trzaskowski.

- Zastanówcie się, gdyby dzisiaj pieniądze były wydawane blisko obywateli, gdyby rząd chciał oddawać pieniądze samorządom, a nie je zabierać, czyli oddawać wam pieniądze, bo to wy tak naprawdę jesteście samorządem, wtedy można by było budować szpitale powiatowe w każdym powiecie - mówił dalej prezydent Warszawy.

Zauważył, że we wspomnianych priorytetach PO jest to, by "w każdym powiecie było centrum zdrowia, w którym każdy może uzyskać podstawową diagnostykę i leczyć się".

Rafał Trzaskowski w Wałczu TVN24

Trzaskowski: my was uczyć nie chcemy, my was nie chcemy pouczać

Trzaskowski kontynuował, że Platforma w swoim programie przedstawia również propozycje, które "są w stanie zmienić naszą rzeczywistość".

- One dotyczą służby zdrowia, polskiej edukacji, tego, żeby pomóc polskim przedsiębiorcom i przedsiębiorczyniom, żeby wprowadzić na przykład kasowy PIT i kasowy VAT, czyli płacimy podatek dopiero jak wpłyną pieniądze na konto przedsiębiorcy. To są proste rozwiązania, które mogą doprowadzić do tego, że będzie nam się żyło lepiej - tłumaczył.

Uprzedził, że "przed nami ostatnia prosta i dzisiaj jest potrzebna tak niesłychanie mobilizacja".

- Pamiętajcie o tym, że to jest tak proste. To wybór pomiędzy przyszłością a przeszłością. To wybór pomiędzy normalną, spokojną rozmową a wrzaskiem i szczuciem. To wybór pomiędzy tymi, którzy wiedzą, jak wygląda normalne życie, bo sami chodzą po ulicach naszych miast, miasteczek i polskich wsi i z wami rozmawiają, bo nie są oddzieleni kordonem policji i dziesiątkami ochroniarzy - zaznaczył Trzaskowki.

Jak mówił, "to wybór pomiędzy tymi, którzy wiedzą, jak się w Polsce żyje i tymi, którzy pojęcia nie mają, bo są odklejeni". - To jest wybór pomiędzy tymi, którzy nikogo nie chcą uczyć, jak żyć, bo wy wiecie lepiej, jak żyć - wymieniał.

- Tam, gdzie trzech Polaków i trzy Polki, tam cztery poglądy polityczne. I bardzo dobrze. My was uczyć nie chcemy, my was nie chcemy pouczać. To my, jako samorządowcy, jako politycy, możemy się czegoś od was nauczyć. I bardzo was o to proszę. To ostatnia prosta. Każdy głos zadecyduje. Tutaj, właśnie tutaj, może zadecydować dosłownie 100 czy 200 głosów, czy będzie czwarty mandat dla Koalicji Obywatelskiej - podkreślił polityk PO.

Zwrócił się następnie bezpośrednio do wyborców. - Wyobraźcie sobie, że w bardzo wielu takich samych miastach, jak Wałbrzych, Kalisz, Piła, Rybnik, Bielsko Biała, Gdynia, te kilkaset głosów zadecyduje, że będzie dodatkowy mandat. I nagle się okaże, że jest większość. I że może znowu wrócić spokój i normalna rozmowa o przyszłości - mówił.

- Idźcie i przekonujcie wszystkich o tym, że każdy głos się liczy. Że jest potrzebna ta mobilizacja, po to, żeby rządziły pozytywne emocje, żebyśmy mogli się wreszcie do siebie znowu uśmiechać. Żebyśmy mogli rozmawiać ze sobą, a nie tylko i wyłącznie wysłuchiwać tego jadu, który towarzyszy dzisiaj rządzącym - apelował.

Rafał Trzaskowski na spotkaniu z mieszkańcami Wałcza Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Politycy w wirze kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski na otwartym spotkaniu z mieszkańcami na placu Starego Miasta w Olsztynie | PAP/Tomasz Waszczuk Politycy Lewicy po konferencji, na której zaprezentowali listy kandydatów ugrupowania w wyborach do Sejmu | PAP/Piotr Nowak Szymon Hołownia na spotkaniu z mieszkańcami w ramach trasy "Trzecia Droga Spotkania z Szymonem" na Zielonym Skwerze przed MOKSiR w Chrzanowie | PAP/Łukasz Gągulski Rafał Trzaskowski, Sławomir Nitras i Senatu Tomasz Grodzki na otwartym spotkaniu z mieszkańcami Szczecina na tarasach widokowych przy Wałach Chrobrego | PAP/Jerzy Muszyński Aktywiści weszli na scenę z banerem "Ocieplanie to twoja robota" na wystąpieniu Mateusza Morawieckiego w Świdniku | PAP/Wojtek Jargiło Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Świdnika | PAP/Wojtek Jargiło Szymon Hołownia na konferencji na Rynku Kościuszki w Białymstoku | PAP/Artur Reszko Konferencja "Kobiety mają głos" na dziedzińcu Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet przy ulicy Inflanckiej | PAP/Tomasz Gzell Robert Telus na briefingu prasowym w gospodarstwie EkoMarchaty w miejscowości Marchaty | PAP/Marian Zubrzycki Elżbieta Witek na otwarciu hali sportowej KGHM Ślęza Arena we Wrocławiu | PAP/Maciej Kulczyński Donald Tusk na spotkaniu z piłkarzami, trenerem oraz burmistrzem na Orliku w Chodzieży | PAP/Jakub Kaczmarczyk Zbigniew Ziobro po konferencji w Krasnystawie | PAP/Wojtek Jargiło Posłanka PiS Iwona Arendt i dyrektor Szpitala w Giżycku Andrzej Bujnowski na przekazaniu funduszy dla regionalnych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych | PAP/Tomasz Waszczuk Jarosław Kaczyński w trakcie oświadczenia dla mediów w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości | PAP/Leszek Szymański Rafał Trzaskowski w Zduńskiej Woli | PAP/Marian Zubrzycki Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami na Rynku w Kępnie | PAP/Tomasz Wojtasik Jarosław Kaczyński na konwencji we Wrocławiu | Maciej Kulczyński/PAP Radosław Fogiel w Fabryce Broni "Łucznik" w Radomiu | PAP/Paweł Supernak Krzysztof Śmiszek, Joanna Scheuring-Wielgus, Adrian Zandberg oraz kandydatki wrocławskiej listy Lewicy na konferencji we Wrocławiu | PAP/Maciej Kulczyński Mateusz Morawiecki na pokładzie kampanijnego autobusu PiS | PAP/Paweł Supernak Cezary Tomczyk, Jan Grabiec i Marcin Kierwiński w drodze na konferencję wsprawie afery wizowej przed siedzibą MSWiA | PAP/Radek Pietruszka Mateusz Morawiecki, dyrektorka placówki Bernarda Dudek i starosta radomski Waldemar Trelka w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej w Pionkach | PAP/Paweł Supernak Mateusz Morawiecki w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej w Pionkach | PAP/Paweł Supernak Beata Szydło i Robert Bąkiewicz na spotkaniu w Nowym Mieście nad Pilicą | PAP/Piotr Polak Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i kandydat na posła Marcin Oszańca na targowisku "Cytrusek" w Opolu | PAP/Krzysztof Świderski Mateusz Morawiecki na spotkaniu w Otwocku | PAP/Marcin Obara Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia na konferencji w Wieruszowie | PAP/Marian Zubrzycki Pracownik telewizji rządowej Michał Rachoń zakłócił konferencję Donalda Tuska | PAP/Radek Pietruszka Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami w miejscowości Narol | PAP/Wojtek Jargiło Prawybory przed wyborami parlamentarnymi w Wieruszowie | PAP/Marian Zubrzycki Kandydatki do Sejmu Trzeciej Drogi z partii Polska2050 na konferencji, na której przedstawiono postulaty ruchu skierowane do kobiet | PAP/Łukasz Gągulski Konferencja Lewicy na Moście Chlebowym w Gdańsku | PAP/Andrzej Jackowski Politycy Prawa i Sprawiedliwości w Elblągu | Tomasz Waszczuk/PAP/EPA Donald Tusk w Opolu | PAP/Krzysztof Świderski Briefing polityków Lewicy w Słupsku | Piotr Kowala/PAP Jarosław Kaczyński w Końskich | PAP/Łukasz Gągulski Donald Tusk na konwencji programowej w Tarnowie | PAP/Paweł Topolski Konwencja programowa Lewicy w Poznaniu | PAP/Jakub Kaczmarczyk Mateusz Morawiecki w Tomaszowie Lubelskim | Wojtek Jargiło/PAP Posłanka KO Jagna Marczułajtis-Walczak na prezentacji kandydatów KO przy Hali Targowej na Grzegórzkach w Krakowie | PAP/Łukasz Gągulski Autobus z hasłem wyborczym Lewicy oraz wizerunkami polityków ugrupowania prezentowany na konwencji w Łodzi | PAP/Marian Zubrzycki Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz na inauguracji kampanii koalicji Trzecia Droga-PSL w Katowicach | PAP/Zbigniew Meissner Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz oraz radne: Klaudia Strzelecka, Maria Grela, Lidia Dudziak i Ewa Jemielity na prezentacji kandydatów PiS w Poznaniu | PAP/Jakub Kaczmarczyk Jadwiga Emilewicz na prezentacji kandydatów PiS na Placu Mickiewicza w Poznaniu | PAP/Jakub Kaczmarczyk Paweł Kukiz, Janusz Kowalski, Sławomir Kłosowski, Katarzyna Czochara i Violetta Porowska na prezentacji kandydatów PiS w Opolu | PAP/Krzysztof Świderski Inauguracja kampanii koalicji Trzecia Droga-PSL w Katowicach | PAP/Zbigniew Meissner Joanna Lichocka na prezentacji kandydatów PiS w Sieradzu | PAP/Grzegorz Michałowski Poseł PiS Marek Suski na prezentacji kandydatów PiS w Radomiu | PAP/Rafał Guz Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus na Dożynkach Jasnogórskich i Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie | PAP/Waldemar Deska Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i prezes podkarpackich struktur PSL Adam Dziedzic na wojewódzkiej konwencji Polskiego Stronnictwa Ludowego–Trzeciej Drogi w Rzeszowie | PAP/Darek Delmanowicz Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk i europoseł PiS Joachim Brudziński na prezentacji kandydatów PiS w Szczecinie | PAP/Jerzy Muszyński Poseł Kacper Płażyński na prezentacji kandydatów PiS w Parku Reagana w Gdańsku | PAP/Adam Warżawa Jana Shostak, Beata Urbańska i Katarzyna Ueberhan na konferencji w Poznaniu | PAP/Jakub Kaczmarczyk Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, poseł Przemysław Drabek, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz i minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda na prezentacji kandydatów PiS w Bielsku-Białej | PAP/Zbigniew Meissner Adrian Zandberg, Magdalena Biejat, Anna-Maria Żukowska i Dorota Olko ns konferencji "Lewica rejestruje listy do Sejmu i Senatu" przed siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej | PAP/Piotr Nowak Beata Szydło w drodze na spotkanie z mieszkańcami w Domu Polonii w Pułtusku | PAP/Piotr Nowak Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, prezydent Chełma Jakub Banaszek i pełnomocnik PiS w okręgu chełmskim Ryszard Madziar ns spotkaniu z mieszkańcami | PAP/Wojtek Jargiło Prezentacja kandydatów Lewicy w wyborach parlamentarnych | PAP/Albert Zawada Wioletta Paprocka, Borys Budka, Marcin Kierwiński i Andrzej Domański na konferencji z okazji otwarcia Sztabu Obywatelskiego KO w Warszawie | PAP/Leszek Szymański Siedziba Sztabu Obywatelskiego Koalicji Obywatelskiej w Warszawie | PAP/Leszek Szymański Adrian Zandberg, Magdalena Biejat, Joanna Scheuring-Wielgus, Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty i Anna Maria Żukowska na wiecu na Starym Rynku w Częstochowie | PAP/Waldemar Deska Donald Tusk na wiecu wyborczym na Placu Przyjaciół Sopotu | PAP/Piotr Matusewicz Agnieszka Pomaska i Barbara Nowacka na wiecu na Placu Przyjaciół Sopotu | PAP/Piotr Matusewicz Jarosław Kaczyński na spotkaniu w Sokołowie Podlaskim | PAP/Piotr Nowak Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami w Kolbuszowej | PAP/Łukasz Gągulski Wojciech Machulski, Leszek Burchardt i Jacek Bartyzel na konferencji, na której ogłoszony został kandydat z ostatniego miejsca na warszawskiej liście Konfederacji do Sejmu | PAP/Albert Zawada Piotr Mueller na konferencji w jego biurze poselskim w Słupsku | PAP/Andrzej Jackowski Mirosław Różański, Władysław Kosiniak-Kamysz i Michał Kamiński przed rozpoczęciem obrad kongresu "Bezpieczeństwo naprawdę" w Strzelcewie koło Łowicza | PAP/Marian Zubrzycki Kacper Płażyński, Kazimierz Smoliński i Tadeusz Cymański na konferencji dotyczącej bezrobocia, przed Urzędem Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim | PAP/Piotr Matusewicz Rafał Trzaskowski na otwartym spotkaniu z mieszkańcami na placu Starego Miasta w Olsztynie | PAP/Tomasz Waszczuk Politycy Lewicy po konferencji, na której zaprezentowali listy kandydatów ugrupowania w wyborach do Sejmu | PAP/Piotr Nowak Szymon Hołownia na spotkaniu z mieszkańcami w ramach trasy "Trzecia Droga Spotkania z Szymonem" na Zielonym Skwerze przed MOKSiR w Chrzanowie | PAP/Łukasz Gągulski Rafał Trzaskowski, Sławomir Nitras i Senatu Tomasz Grodzki na otwartym spotkaniu z mieszkańcami Szczecina na tarasach widokowych przy Wałach Chrobrego | PAP/Jerzy Muszyński Aktywiści weszli na scenę z banerem "Ocieplanie to twoja robota" na wystąpieniu Mateusza Morawieckiego w Świdniku | PAP/Wojtek Jargiło Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Świdnika | PAP/Wojtek Jargiło

Autor:akw / prpb

Źródło: TVN24