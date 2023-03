Burza w Operze Wrocławskiej. Dyrektor artystyczny rezygnuje

Dyrektor artystyczny Opery Wrocławskiej Mariusz Kwiecień złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska - przekazała w mediach społecznościowych ta instytucja. Dodano, że to konsekwencja "nagonki medialnej", "kontroli ZUS", a także "'sprawdzenia kulisów' jednego z wielu wydarzeń komercyjnych", które tam się odbyły. O Operze Wrocławskiej jest ostatnio głośno nie z powodu muzyki, a doniesień o imprezie urodzinowej zorganizowanej w tej instytucji przez współpracownika ministra Przemysława Czarnka.

"W konsekwencji tej sytuacji rezygnację z zajmowanego stanowiska złożył dyr. Artystyczny Opery Wrocławskiej Maestro Mariusz Kwiecień – światowej sławy baryton, którego z takim trudem pozyskaliśmy do współpracy" - dodano.

"Dyrektor Opery Halina Ołdakowska deklaruje pełną gotowość do kontroli dowolnego zakresu działalności instytucji, którą kieruje. Z uwagi na zaangażowanie pracowników Opery w realizację codziennych zadań artystycznych i trwającą kontrolę ZUS, dyrektor zwróciła się jednak do Marszałka Województwa Dolnośląskiego z prośbą o weryfikację funkcjonowania instytucji w sposób, który nie będzie rzutował na jej bieżącą działalność i uznaną w świecie kultury reputację" - napisano w dalszej części oświadczenia.

W tle sprawa imprezy urodzinowej współpracownika ministra Czarnka

Jedna sprawa dotyczy imprezy urodzinowej Bartosza Rybaka, współpracownika ministra edukacji Przemysława Czarnka. Miała ona zostać zorganizowana w lutym we wrocławskiej instytucji, a udział mieli w niej brać prominentni politycy PiS , z ministrem Czarnkiem na czele. O sprawie jako pierwszy poinformował "Fakt".

Media: Bayer Full na scenie Opery Wrocławskiej

Koszt wynajmu sali w budynku takim jak ten należący do opery może sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych. Tymczasem osoby zaproszone na imprezę w operze - według dziennikarzy - nie musiały płacić za bilety.

Dziennik przytacza również wypowiedź Bartosza Rybaka w tej sprawie. "W ramach naszych wewnętrznych rozliczeń poprosiłem Fundację o dokonanie płatności za catering w operze wrocławskiej — jest to zgodne z prawem. Nigdy nie obiecywałem władzom Fundacji jakiegokolwiek wsparcia przy ubieganiu się o dotacje publiczne. Warto zaznaczyć, że wg mojej wiedzy Fundacja nie korzysta z finansowania ze środków publicznych" - powiedział Rybak, cytowany przez "Fakt".

Czarnek: co za bzdury

Sam minister edukacji Przemysław Czarnek przyznał, że odwiedził Wrocław i samą operę, ale obecności discopolowego zespołu na scenie nie potwierdził. We wpisie na Twitterze skwitował medialne doniesienia zdaniem: "co za bzdury". "Wieczorem m. in. wraz z rektorami byłem na operze Cyganeria" - potwierdził minister. Dodał jednak, że "nie było żadnego występu Bayer Full i nie słyszałem tam ich piosenki, choć jak wielu lubię też taką muzykę" - napisał na Twitterze.