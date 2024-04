Prostytucja i narkotyki w domu dziecka. 19-latka stanie przed sądem

Oskarżona o trzy przestępstwa

Liliana Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Legnicy w rozmowie z tvn24.pl poinformowała, że 19-latka jest oskarżona o trzy przestępstwa. - Pierwsze dotyczy udzielania narkotyków, a dokładnie metamfetaminy osobom małoletnim w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Były to osoby z tego domu dziecka. To przestępstwo zagrożone jest karą od trzech do 20 lat pozbawienia wolności - przekazała prokurator. - Oprócz tego w okresie od 4 do 8 lipca ubiegłego roku, Wiktoria K. nakłoniła dwie dziewczyny - podopieczne tego domu dziecka - do tego, żeby założyły na portalu erotycznym konto, które służyło do wystawiania swoich ogłoszeń towarzyskich, oraz wyszukiwała im klientów, czym ułatwiała im uprawianie prostytucji. Brała od tych dziewczyn pieniądze i takie sytuacje miały miejsce dwa razy - uzyskała łącznie kwotę 150 złotych. W tej sprawie nie można mówić o zmuszaniu do nierządu, ponieważ dziewczyny robiły to świadomie i dla pieniędzy - dodaje Liliana Łukasiewicz. 19-latka - jak informuje prokuratura - robiła też zdjęcia i nagrywała filmy pornograficzne z udziałem małoletnich i udostępniała je nieokreślonym osobom. Wiktoria K. przyznała się do winy, od lipca przebywa w areszcie. Grozi jej do 20 lat pozbawienia wolności.