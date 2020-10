"To mogą być bojowe środki chemiczne". Znaleźli tajemnicze pojemniki, ewakuują mieszańców

"Bierzemy pod uwagę, że to bojowe środki chemiczne"

W miejscu znaleziska - jak mówi Mazur - prowadzono prace archeologiczne związane z budową obiektu szkoleniowego. W ich trakcie, na głębokości około metra, znaleziono 10 pojemników o różnej wielkości. Wśród nich są pojemniki ceramiczne, szklane i metalowe. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>> - Mamy kilka znalezionych rodzajów. Jeden z głównych to pojemniki ceramiczne w kształcie butli o pojemności około litra - relacjonuje Mazur. I dodaje: - Do określenia, co znajduje się w środku, potrzebni są specjaliści wojsk chemicznych. Jednak musimy spodziewać się wszystkiego. Mogą to być bojowe lub ćwiczebne środki chemiczne. W pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę to, że to środki bojowe.