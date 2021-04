"Koniec COVID-19 zaczyna się tutaj". Ruszają punkty szczepień drive-thru

Na razie działa w określonych godzinach, ma działać całodobowo

Największy w Polsce samochodowy punkt szczepień ruszył we Wrocławiu

A prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk podkreśla: - W naszym mieście podano do tej pory już ponad 200 tysięcy dawek, a teraz, jeśli tylko dotrą szczepionki, czeka nas przyśpieszenie. I dodaje: - Stadion Wrocław ma ogromny potencjał, ale będziemy szczepić, we współpracy ze Szpitalem Klinicznym, także w Centrum Historii Zajezdnia i w ponad 120 innych punktach na terenie Wrocławia. To nasza wspólna sprawa i wspólna odpowiedzialność za zdrowie mieszkańców. - Przepustowość jednego stanowiska na stadionie to 30 osób na godzinę. Przy 20 stanowiskach, to 600 osób na godzinę. Planujemy szczepić 14 godzin dziennie, co da około 8,4 tysiąca osób na dobę. Punkt będzie działał na początku pięć dni w tygodniu, jeśli będzie konieczność wydłużymy jego pracę do soboty – deklaruje Marcin Przychodny, prezes Stadionu Wrocław. Jednak i we wrocławskim punkcie drive-thru podkreślają, że rozwój punktu i liczba zaszczepionych osób będzie zależała od dostaw szczepionek.