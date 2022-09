Najpierw ukradli pojazd, później zażądali za niego okupu

czytaj dalej

Radosław Sikorski podkreślił w środę, że "robocze hipotezy" na temat wycieków z gazociągów Nord Stream postawił "naturalnie tylko we własnym imieniu". Dzień wcześniej udostępnił zdjęcie wzburzonej bałtyckiej wody w miejscu, w którym na powierzchnię wydobywał się gaz. Do fotografii dodał krótki wpis: "Thank you, USA". Wywołało to lawinę komentarzy, w tym rzeczniczki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej oraz zastępcy stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ Dmitrija Poliańskiego.