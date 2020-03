Pijany i bez prawa jazdy przejechał pół tysiąca kilometrów. Podróż zakończył na płocie

Jak informuje policja, kierowca bmw, mieszkaniec powiatu starogardzkiego, najprawdopodobniej jechał za szybko. I to właśnie przez to stracił panowanie nad autem. Wypadł z drogi i wjechał w ogrodzenie jednej z posesji.

- Właściciel domu, słysząc hamowanie i uderzenie, wybiegł na drogę. Widząc, co się stało, pośpieszył, aby pomóc kierowcy. Młody mężczyzna w samochodzie był przytomny, lecz się nie ruszał, w związku z czym świadek przystąpił do udzielania mu pomocy przedmedycznej - relacjonuje Dawid Gierczyk z policji w Kluczborku. I dodaje, że posesja w której płot uderzył kierowca należy do funkcjonariusza Służby Więziennej.

Pijany i bez prawa jazdy

I to właśnie funkcjonariusz Służby Więziennej wyczuł od 24-latka alkohol. Zabrał kluczyki ze stacyjki i zawiadomił policję. Po przyjeździe na miejsce mundurowi zbadali trzeźwość kierowcy. - Wydmuchał on ponad promil. Dodatkowo okazało się, że mieszkaniec Pomorza nie miał prawa jazdy, bo nigdy go nie wyrobił - podkreśla Gierczyk. Co więcej, na jaw wyszło, że mężczyzna, by zakończyć swoją jazdę na płocie przejechał aż 500 kilometrów.