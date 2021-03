Oszustwo w kasie samoobsługowej. Zamiast materaca skasował nogę od krzesła

Zamiast materaca skasował nogę od krzesła

Mężczyzna podszedł do kas samoobsługowych. To tam chciał zrealizować swój plan. - Pod czytnik kodów kreskowych zamiast kodu materaca podłożył specjalnie naklejkę od nogi do krzesła. Ta kosztowała raptem 10 złotych - przekazuje policjantka. I dodaje, że szyki klientowi pokrzyżował pracownik ochrony. - Nie mógł uwierzyć, gdy zobaczył, że mężczyzna niesie sporej wielkości materac i paragon opiewający na tak niską kwotę - podkreśla Rodecka. Na miejsce wezwano policję. A 44-latek, po zdemaskowaniu, poczuł się gorzej. Do sklepu przyjechali więc też medycy. - Ratownicy po zbadaniu mężczyzny nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości w jego stanie zdrowia i przekazali go z powrotem w ręce mundurowych - relacjonuje policjantka. Mężczyźnie podejrzanemu o oszustwo grozi teraz do ośmiu lat więzienia.