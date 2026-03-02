Jechał skuterem, czeka go deportacja

Ruszyły zapowiadane deportacje. Pierwszy wojskowy samolot wylądował w Gruzji Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN

Kilka dni temu mundurowi z Żoliborza zatrzymali do kontroli drogowej przy ulicy Broniewskiego 40-letniego obywatela Indii, który kierował skuterem. Podczas sprawdzania dokumentów okazało się, że ma sądowy zakaz oraz decyzję administracyjną cofającą mu uprawnienia do kierowania.

"Mężczyzna ma pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ, obowiązujący od lipca 2024 roku do lipca 2029 roku, oraz dożywotni - wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, obowiązujący od grudnia 2023 roku" - wyjaśnia podinsp. Elwira Kozłowska z żoliborskiej policji.

Był też poszukiwany

Był też poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w celu doprowadzenia od najbliższego aresztu śledczego oraz listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza. 40-latek ma do odbycia kary 270 dni pozbawienia wolności.

Policja nie informuje za co został skazany i dlaczego miał trafić do aresztu.

Teraz usłyszał zarzuty kierowania pojazdem, mimo obowiązujących zakazów sądowych i mimo cofniętych uprawnień. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Policjanci wystąpili do straży granicznej z wnioskiem o deportację obywatela Indii.

