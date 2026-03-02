Logo TVN Warszawa
Warszawa
Żoliborz

Jechał skuterem, czeka go deportacja

skuter
Ruszyły zapowiadane deportacje. Pierwszy wojskowy samolot wylądował w Gruzji
Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN
40-letni obywatel Indii jechał skuterem, mimo że ma sądowy zakaz. Był też poszukiwany przez sądy do odbycia 270 dni kary pozbawienia wolności i doprowadzenia do aresztu śledczego. Policjanci z Żoliborza wystąpili z wnioskiem do straży granicznej o deportację mężczyzny.

Kilka dni temu mundurowi z Żoliborza zatrzymali do kontroli drogowej przy ulicy Broniewskiego 40-letniego obywatela Indii, który kierował skuterem. Podczas sprawdzania dokumentów okazało się, że ma sądowy zakaz oraz decyzję administracyjną cofającą mu uprawnienia do kierowania.

"Mężczyzna ma pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ, obowiązujący od lipca 2024 roku do lipca 2029 roku, oraz dożywotni - wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, obowiązujący od grudnia 2023 roku" - wyjaśnia podinsp. Elwira Kozłowska z żoliborskiej policji.

Był też poszukiwany

Był też poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w celu doprowadzenia od najbliższego aresztu śledczego oraz listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza. 40-latek ma do odbycia kary 270 dni pozbawienia wolności.

Policja nie informuje za co został skazany i dlaczego miał trafić do aresztu.

Teraz usłyszał zarzuty kierowania pojazdem, mimo obowiązujących zakazów sądowych i mimo cofniętych uprawnień. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Policjanci wystąpili do straży granicznej z wnioskiem o deportację obywatela Indii.

Zatrzymanie, kajdanki (ilustracyjne)
Złamali prawo, czeka ich deportacja
Okolice
Straż graniczna odesłała z Polski 41 obywateli Gruzji
21 cudzoziemców z nakazem opuszczenia Polski
Śródmieście
Deportacja dwóch obywateli Ukrainy
260 cudzoziemców musiało opuścić Polskę
Śródmieście
Iraqis mourn Iranian Supreme Leader Ali Khamenei's death after US-Israeli strikes (fot. z 1.03.2026)

Wrze na Bliskim Wschodzie. Najnowsze informacje w TVN24

Iraqis mourn Iranian Supreme Leader Ali Khamenei's death after US-Israeli strikes (fot. z 1.03.2026)
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock.com

Migranci i uchodźcy w Europie Policja Straż Graniczna Wyroki sądowe w Polsce
