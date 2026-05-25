Niezwykłe odkrycie podczas remontu torowiska

Na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Towarowej trwają prace drogowe i tramwajowe. Został podczas nich odsłonięty tor tramwajowy.

"To tor techniczny, który zapewniał obsługę zajezdni Wola od strony Siedmiogrodzkiej oraz elektrowni tramwajowej na Przyokopowej, w której funkcjonuje obecnie Muzeum Powstania Warszawskiego. Połączenie techniczne funkcjonowało do około 1958 roku" - poinformowały w mediach społecznościowych Tramwaje Warszawskie.

Remont po ćwierć wieku

Prace na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Towarowej rozpoczęły się w połowie kwietnia. Tramwajarze przebudowują przejazd przez torowisko, a także przystanki przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Ostatnią naprawę główną torowisko na Towarowej przechodziło w tym miejscu w 2001 roku.

Roboty są skoordynowane z przebudową ulicy Grzybowskiej, prowadzoną przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Skończą jeszcze w maju

"Przebudowa na skrzyżowaniu z Grzybowską to pierwszy etap prac w tym miejscu. Chcemy wyremontować tory na całej ul. Towarowej - od Okopowej do Pl. Zawiszy. Rozbudujemy układ torów na Rondzie Daszyńskiego oraz wybudujemy rozjazdy do zawracania tramwajów dwukierunkowych przed Pl. Zawiszy. Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Planujemy przeprowadzić te prace w 2027 roku" - przypomniał wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz, cytowany w komunikacie prasowym.

Jak dodał, prace muszą się zakończyć przed planowanym zamknięciem i remontem wiaduktów na Placu Zawiszy. Są w fatalnym stanie, kolejarze zapowiedzieli już swoje prace.

Tramwajarze zapewnili, że prace torowe na ulicy Towarowej przebiegają zgodnie z harmonogramem. Tramwaje wrócą na ulicę Towarową zgodnie z planem - od soboty, 30 maja.

