Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Niezwykłe odkrycie podczas remontu torowiska

|
Tor techniczny odkryty na Towarowej
Ćwiczenia tramwajarzy na nowym torowisku
Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie/Facebook
Tramwajarze natrafili na kawałek historii podczas prac na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Towarowej. Spod asfaltu wyłonił się bruk i stary tor tramwajowy. Korzystano z niego do 1958 roku.

Na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Towarowej trwają prace drogowe i tramwajowe. Został podczas nich odsłonięty tor tramwajowy.

"To tor techniczny, który zapewniał obsługę zajezdni Wola od strony Siedmiogrodzkiej oraz elektrowni tramwajowej na Przyokopowej, w której funkcjonuje obecnie Muzeum Powstania Warszawskiego. Połączenie techniczne funkcjonowało do około 1958 roku" - poinformowały w mediach społecznościowych Tramwaje Warszawskie.

Tor techniczny odkryty na Towarowej
Tor techniczny odkryty na Towarowej
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie/Facebook

Remont po ćwierć wieku

Prace na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Towarowej rozpoczęły się w połowie kwietnia. Tramwajarze przebudowują przejazd przez torowisko, a także przystanki przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Ostatnią naprawę główną torowisko na Towarowej przechodziło w tym miejscu w 2001 roku.

Roboty są skoordynowane z przebudową ulicy Grzybowskiej, prowadzoną przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Tor techniczny odkryty na Towarowej
Tor techniczny odkryty na Towarowej
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie/Facebook

Skończą jeszcze w maju

"Przebudowa na skrzyżowaniu z Grzybowską to pierwszy etap prac w tym miejscu. Chcemy wyremontować tory na całej ul. Towarowej - od Okopowej do Pl. Zawiszy. Rozbudujemy układ torów na Rondzie Daszyńskiego oraz wybudujemy rozjazdy do zawracania tramwajów dwukierunkowych przed Pl. Zawiszy. Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Planujemy przeprowadzić te prace w 2027 roku" - przypomniał wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz, cytowany w komunikacie prasowym.

Jak dodał, prace muszą się zakończyć przed planowanym zamknięciem i remontem wiaduktów na Placu Zawiszy. Są w fatalnym stanie, kolejarze zapowiedzieli już swoje prace.

Tramwajarze zapewnili, że prace torowe na ulicy Towarowej przebiegają zgodnie z harmonogramem. Tramwaje wrócą na ulicę Towarową zgodnie z planem - od soboty, 30 maja.

Towarowa bez tramwajów. Półtora miesiąca utrudnień
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Towarowa bez tramwajów. Półtora miesiąca utrudnień

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
41 min
pc
"Ogromny problem społeczny, którego nikt nie chce zauważyć", a pacjentów przybywa
TVN24
1 godz 7 min
pc
Anna Nehrebecka o zmaganiach z nowotworem: to nie koniec świata
Piotr Jacoń
36 min
pc
Zwrot w sprawie cieśniny Ormuz. "Mamy poczucie chaosu ze strony USA"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Remonty i utrudnienia w WarszawieHistoria WarszawyTramwaj
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Karol Nawrocki i Sławomir Cenckiewicz
"Karolu, popełniłeś straszny błąd". Cenckiewicz o decyzji Nawrockiego
TVN24
Kijów, Ukraina
Rosja grozi odwetem, szef dyplomacji Ukrainy mówi o szantażu
TVN24
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Uciekał przed policją, bo myślał, że jest pijany. Badanie dało zaskakujący wynik
Samolot EasyJet
Pasażer powiadomił załogę. Samolot zmienił kurs
TVN24
Niedźwiedź w hotelu w Poianie Braszów
Niedźwiedź w hotelu. Wspiął się po schodach, chciał otworzyć drzwi
METEO
Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę w Straszynie
Otworzył drzwi auta i zaatakował kobietę. Mężczyzna z nagrania zgłosił się na policję
TVN24
Holland o referendum: "krakowska hucpa"? "Prawie się nabrałem"
FAŁSZReferendum w Krakowie. Agnieszka Holland "nie może uwierzyć w to, co się stało”?
Michał Istel
Zbigniew Kapiński
Jest nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego
TVN24
dublin lotnisko - Colinmthompson shutterstock_2671420619
Irlandia wydaliła 22 Polaków. "Muszą zostać wyciągnięte konsekwencje"
TVN24
Metallica
Metallica "zatrzęsła ziemią". Dosłownie
TVN24
Tomasz Sakiewicz
Decyzja o karze dla Sakiewicza
TVN24
schmittenhohe
Zderzenie paralotni z samolotem nad Alpami
TVN24
Karol Nawrocki
"Akcja, która miała wywołać chaos". Kto może stać za fałszywymi zgłoszeniami?
Kropka nad i
Przejaśnienia, burza, chmury
Szykuje się duża zmiana w pogodzie
METEO
Protest pracowników Dino
Pracownicy Dino zaczynają protest. "Wyciskanie pracowników do sucha za biedną pensję"
BIZNES
Donald Trump junior i Bettina Anderson
Miał jej się marzyć ślub w Białym Domu. Wyszło inaczej
TVN24
Google
Historyczna kara dla Google. Może zapłacić setki milionów euro
BIZNES
Fakty po faktach - Cezary Tomczyk
"Mamy wstępną zgodę, żeby produkować rakiety do systemów Patriot"
TVN24
imageTitle
Ten klub już się nie kryje. "Chcemy Lewandowskiego"
EUROSPORT
Pociąg zakupiony za pieniądze z KPO
Pomieszczą prawie 600 pasażerów i pojadą do 160 kilometrów na godzinę
Komunikacja
W poniedziałek 25 maja Londyńczycy chronili się przed palącym słońcem
Za nimi najgorętszy w historii dzień wiosny. Prawie 35 stopni
METEO
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Dziesięć powodów porażki Miszalskiego. Dlaczego prezydent z KO przegrał referendum
Piotr Kozanecki, Bartłomiej Plewnia
Zatrzymana osoba w związku ze sprawą kradzieży rozbójniczych
Ukradli kierowcy telefon. Uciekając, prysnęli go gazem
Mokotów
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
TVN24
Utrudnienia po dwóch kolizjach na S2
Trzy kolizje, siedem pojazdów, 10 kilometrów korka
Wilanów
Grupa podejrzana o włamania do sklepów rozbita przez policję
Kradzieże sejfów ze sklepów w całej Polsce. Zatrzymano czterech mężczyzn
TVN24
Dramatyczna akcja ratunkowa w Beeville
Uratowali niemowlę z tonącego pojazdu. Nagranie
METEO
imageTitle
"Masakra w Mediolanie". Trener i trzech dyrektorów zwolnionych
EUROSPORT
droga korek ciezarowka ciezarowki tir shutterstock_1677084745
Przeszukanie w biurach Lidla i firm przewozowych. Podejrzenie zmowy
BIZNES
imageTitle
Rodzina podała przyczynę śmierci nieodżałowanego kierowcy
EUROSPORT
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki