Sprawdzili piwnicę, to nie były przetwory na zimę

W piwnicy zamiast przetworów ukrywał narkotyki Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Woli dotarli do informacji mówiących, że w jednym z mieszkań na terenie dzielnicy mogą znajdować się narkotyki.

"Podczas przeszukania mieszkania 34-latka policjanci znaleźli narkotyki w postaci suszu roślinnego, amfetaminę i mefedron w łącznej ilości ponad 150 gramów" - powiadomiła nadkom. Marta Sulowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Trzymał narkotyki w piwnicy

Policjanci w trakcie akcji w innej lokalizacji w piwnicy znaleźli kolejne narkotyki znacznej ilości, w tym mefedron, susz roślinny i amfetaminę w łącznej ilości ponad 1,5 kg.

Znalezione substancje trafiły do dalszych badań, a mężczyzna został zatrzymany. Szybko okazało się, że 34-latek widnieje już w policyjnych kartotekach i był notowany oraz poszukiwany za przestępstwa związane z narkotykami.

W piwnicy zamiast przetworów ukrywał narkotyki W piwnicy zamiast przetworów ukrywał narkotyki Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV W piwnicy zamiast przetworów ukrywał narkotyki Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV W piwnicy zamiast przetworów ukrywał narkotyki Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

Działał w recydywie, usłyszał zarzuty

Podejrzany usłyszał dwa zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowej. "Policjanci ustalili, że mężczyzna działał w warunkach recydywy, przebywał w zakładzie karnym, który opuścił w lipcu ubiegłego roku" - dodała policjantka.

Mężczyzna decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi teraz w areszcie tymczasowym. Grozi mu do 10 lat więzienia.