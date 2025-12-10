Podczas remontu odkopali historyczne tory. Zostaną wyeksponowane

Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46 Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Historyczne tory wykopane podczas remontu ulicy Grzybowskiej zostaną wyeksponowane przy ulicy Siedmiogrodzkiej – poinformowała w środę dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Ewelina Degowska.

Ma to być 15-20-metrowy fragment torowiska, który został wykopany na odcinku między ulicą Przyokopową a Karolkową.

Tory tramwajowe odkryte na ul. Przyokopowej Tory tramwajowe odkryte na ul. Przyokopowej Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego Tory tramwajowe odkryte na ul. Przyokopowej Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego Tory tramwajowe odkryte na ul. Przyokopowej Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego Tory tramwajowe odkryte na ul. Przyokopowej Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego Tory tramwajowe odkryte na ul. Przyokopowej Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego

"To powojenne tory techniczne"

– To powojenne tory techniczne, które prowadziły od ulicy Towarowej do zajezdni przy ulicy Siedmiogrodzkiej – przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Połączenie to zostało otwarte w 1947 roku i funkcjonowało do 1958 roku. Bliżej Towarowej, w 1908 roku, otwarto dojazd do ówczesnej elektrowni Tramwajów Warszawskich przy ulicy Przyokopowej (obecnie mieści się w niej Muzeum Powstania Warszawskiego).

Elektrownia tramwajowa działała od 1907 roku. Powstała po to, by zaopatrywać warszawskie tramwaje elektryczne w energię elektryczną. Węgiel był przywożony pociągami od strony ulicy Towarowej. Elektrownia zasilała całą sieć tramwajową, dopiero w latach 30. powstały kolejne źródła prądu. Prąd w elektrowni produkowany był do końca wojny. W czasie Powstania Warszawskiego elektrownia została zniszczona i mocno uszkodzona. Po wojnie nie została odbudowana jako elektrownia. W 1945 roku zdecydowano, że elektrownia zostanie odbudowana jako ciepłownia, w związku ze zmianą zasilania sieci trakcyjnej z podstacji trakcyjnych zasilanych z sieci miejskiej (pierwsze podstacje działały już przed II wojną światową). Budynek przekazano Stołecznemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej (SPEC) aż do 2003, kiedy władze miasta zdecydowały ulokować tu Muzeum Powstania Warszawskiego.

Skorzystają kierowcy, piesi i rowerzyści

Po przebudowie ulicy Grzybowskiej, między Towarową a aleją Jana Pawła II, będą dwie nitki po jednym pasie ruchu, a przy skrzyżowaniach pojawią się dodatkowe pasy do skrętu. Od Towarowej do Karolkowej będzie jedna jezdnia. Po obu stronach ulicy zostaną wybudowane nowe chodniki, a rowerzyści skorzystają z wydzielonych ścieżek lub pasów wyznaczonych na jezdni. Uporządkowane zostanie parkowanie, pojawią się nowe przystanki autobusowe.

Wzdłuż ulicy powstaną zieleńce z drzewami, krzewami, bylinami i trawami. Ogrodnicy posadzą m.in. ponad sto drzew i trzynaście tysięcy krzewów.

Wszystkie prace na Grzybowskiej zakończą się wiosną 2027 r.

OGLĄDAJ: TVN24 HD