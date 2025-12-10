Logo TVN Warszawa
Wola

Podczas remontu odkopali historyczne tory. Zostaną wyeksponowane

Tory tramwajowe odkryte na ul. Przyokopowej
Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Podczas remontu ulicy Grzybowskiej odkopano historyczne tory. Po wojnie służyły one za szlak techniczny. Teraz zostaną wyeksponowane przy ulicy Siedmiogrodzkiej.

- Historyczne tory wykopane podczas remontu ulicy Grzybowskiej zostaną wyeksponowane przy ulicy Siedmiogrodzkiej – poinformowała w środę dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Ewelina Degowska.

Ma to być 15-20-metrowy fragment torowiska, który został wykopany na odcinku między ulicą Przyokopową a Karolkową.

Tory tramwajowe odkryte na ul. Przyokopowej
Tory tramwajowe odkryte na ul. Przyokopowej
Tory tramwajowe odkryte na ul. Przyokopowej
Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego
Tory tramwajowe odkryte na ul. Przyokopowej
Tory tramwajowe odkryte na ul. Przyokopowej
Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego
Tory tramwajowe odkryte na ul. Przyokopowej
Tory tramwajowe odkryte na ul. Przyokopowej
Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego
Tory tramwajowe odkryte na ul. Przyokopowej
Tory tramwajowe odkryte na ul. Przyokopowej
Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego
Tory tramwajowe odkryte na ul. Przyokopowej
Tory tramwajowe odkryte na ul. Przyokopowej
Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego

"To powojenne tory techniczne"

– To powojenne tory techniczne, które prowadziły od ulicy Towarowej do zajezdni przy ulicy Siedmiogrodzkiej – przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Połączenie to zostało otwarte w 1947 roku i funkcjonowało do 1958 roku. Bliżej Towarowej, w 1908 roku, otwarto dojazd do ówczesnej elektrowni Tramwajów Warszawskich przy ulicy Przyokopowej (obecnie mieści się w niej Muzeum Powstania Warszawskiego).

Elektrownia tramwajowa działała od 1907 roku. Powstała po to, by zaopatrywać warszawskie tramwaje elektryczne w energię elektryczną. Węgiel był przywożony pociągami od strony ulicy Towarowej. Elektrownia zasilała całą sieć tramwajową, dopiero w latach 30. powstały kolejne źródła prądu. Prąd w elektrowni produkowany był do końca wojny. W czasie Powstania Warszawskiego elektrownia została zniszczona i mocno uszkodzona. Po wojnie nie została odbudowana jako elektrownia. W 1945 roku zdecydowano, że elektrownia zostanie odbudowana jako ciepłownia, w związku ze zmianą zasilania sieci trakcyjnej z podstacji trakcyjnych zasilanych z sieci miejskiej (pierwsze podstacje działały już przed II wojną światową). Budynek przekazano Stołecznemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej (SPEC) aż do 2003, kiedy władze miasta zdecydowały ulokować tu Muzeum Powstania Warszawskiego.

Kiedyś była tu elektrownia tramwajowa, teraz jest muzeum. Spod asfaltu wyłoniły się tory

Kiedyś była tu elektrownia tramwajowa, teraz jest muzeum. Spod asfaltu wyłoniły się tory

Pasażerowie w ogrzewanym wagonie, motorowy w kożuchu z barana i po herbatce z prądem

Pasażerowie w ogrzewanym wagonie, motorowy w kożuchu z barana i po herbatce z prądem

Skorzystają kierowcy, piesi i rowerzyści

Po przebudowie ulicy Grzybowskiej, między Towarową a aleją Jana Pawła II, będą dwie nitki po jednym pasie ruchu, a przy skrzyżowaniach pojawią się dodatkowe pasy do skrętu. Od Towarowej do Karolkowej będzie jedna jezdnia. Po obu stronach ulicy zostaną wybudowane nowe chodniki, a rowerzyści skorzystają z wydzielonych ścieżek lub pasów wyznaczonych na jezdni. Uporządkowane zostanie parkowanie, pojawią się nowe przystanki autobusowe.

Wzdłuż ulicy powstaną zieleńce z drzewami, krzewami, bylinami i trawami. Ogrodnicy posadzą m.in. ponad sto drzew i trzynaście tysięcy krzewów.

Wszystkie prace na Grzybowskiej zakończą się wiosną 2027 r.

Przebudowa Grzybowskiej
Rozpoczyna się cywilizowanie Grzybowskiej
Wizualizacja pawilonu Muzeum Powstania Warszawskiego od Towarowej
O rozbudowę zabiegali od lat. Pieniądze zapewnione, oferta wybrana
Piotr Bakalarski
Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Burzą przedwojenną kamienicę. Powód: inwestycja drogowa
Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Muzeum Powstania Warszawskiego

Historia WarszawyHistoriaTramwajciekawostki
