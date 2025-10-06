Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Włochy

Samolot opóźniony, bagaże nie doleciały. "Pięć dni walczę o odzyskanie swoich rzeczy"

lotnisko bagaz podroz samolot walizaka wakacje shutterstock_2060787821
Lotnisko Chopina w Warszawie - ćwiczenia lotniskowej straży pożarnej
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
To miał być zasłużony odpoczynek, skończyło się na ogromnym stresie. Pasażerowie lotu z Warszawy na Wyspy Kanaryjskie zostali bez bagaży.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Z redakcją Kontaktu24 skontaktowała się pani Jolanta, która 1 października leciała na Gran Canarię z biurem podróży TUI i linią Enter Air. Jak twierdzi kobieta, od samego początku podróż wiązała się z wieloma problemami. Już na lotnisku Chopina podróż zaczęła się od trudności z powodu awarii komputera pokładowego w pierwotnie podstawionym samolocie. Doszło do ponad trzygodzinnego opóźnienia.

- Finalnie wylecieliśmy inną maszyną, opóźnienie wyniosło dokładnie 3 godziny i 25 minut. Rozumiem, że awarie się zdarzają i uważam, że Enter Air zachował się fair. Szybko nas przebukowano, a już na Gran Canarii TUI wyjątkowo sprawnie rozwiozło nas do hoteli – opisuje. 

Bagaże nie przyleciały

Na miejscu pojawił się jednak inny problem. - Na lotnisku, po długim oczekiwaniu przy taśmach bagażowych, podszedł do nas rezydent TUI. W języku angielskim poinformował nas, że nasz bagaż nie przyleciał z nami i zostanie dostarczony później. Nie znam dobrze angielskiego, ale tyle zrozumiałam – komentuje.

Jak dodaje, nikt z obsługi nie poinformował ich, że w takiej sytuacji należy od razu na lotnisku wypełnić formularz zaginięcia bagażu. - Pan rezydent jedynie rozdał karteczki z adresem e-mail, pod który mamy napisać. Zgłosiłam zaginięcie bagażu zgodnie z tą instrukcją. Wiem, że nie doleciały bagaże wszystkich pasażerów, ale nie orientuję się dokładnie, jaka to liczba – tłumaczy.  

Mimo upływu pięciu dni od przylotu, walizka pani Jolanty nadal do niej nie dotarła.

- Przez cały ten czas kontaktuję się z TUI. Słyszę tylko, że to nie ich odpowiedzialność, że mam czekać na ruch ze strony Enter Air i że oni nie wiedzą, kiedy bagaże zostaną dostarczone. Wszyscy pasażerowie tego lotu zostali bez bagażu. Wakacje, które miały być przyjemnością, zamieniły się w stres. Zamiast wypoczywać, przez pięć dni walczę o odzyskanie swoich rzeczy i nie wiem, kiedy to się skończy – przyznaje.

Jak dodaje, termin dostarczenia bagażu przesunął się.

- Pierwszego dnia otrzymaliśmy informację, że bagaże będą na kolejny dzień, potem znowu termin się przesunął. Potem przyszła wiadomość, że bagaże już są na Wyspach Kanaryjskich, ale ja bagażu nadal nie dostałam. Ja po prostu chciałabym teraz mieć wakacje. Mąż w walizce miał leki na nadciśnienie, zakupiliśmy tutaj nowe. Po raz pierwszy w życiu spotkałam się z taką sytuacją. Czekam już pięć dni, a 15 października kończy się mój pobyt – dodaje.

Linia lotnicza przeprasza

O komentarz poprosiliśmy Enter Air. W nadesłanej do redakcji Kontaktu24 odpowiedzi czytamy: "W związku z sytuacją dotyczącą bagaży pasażerów lotu ENT7365 do Las Palmas, przede wszystkim pragniemy przeprosić wszystkich podróżnych za niedogodności związane z opóźnionym dostarczeniem bagażu. Zgodnie z najnowszą informacją od naszego partnera naziemnego wszystkie bagaże z tego rejsu dotarły już do naszych pasażerów. Gdyby zdarzyło się, że ktoś z pasażerów jednak nie otrzymał swojego bagażu, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem mailowym support@enterair.pl".

Skontaktowaliśmy się także z pośrednikiem przewoźnika Enter Air. Czekamy na odpowiedź.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Awaria samolotu z Warszawy do Barcelony. Z silnika strzelały iskry

Awaria samolotu z Warszawy do Barcelony. Z silnika strzelały iskry

Prace kolejnego lotniska zakłócone. Zagrożenie dla startów i lądowań

Prace kolejnego lotniska zakłócone. Zagrożenie dla startów i lądowań

TVN24

Autorka/Autor: ag,amn 

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PodróżeLotnisko Chopina
Czytaj także:
"Pianoforte" reż. Jakub Piątek
Na scenie pianiści z Korei Południowej, Chin i Japonii. We wtorek koniec przesłuchań
Śródmieście
W weekend remont Pułkowej (zdj. ilustracyjne)
We wtorek rusza remont ważnej ulicy, będą zmiany w ruchu
Wesoła
Podrobione legitymacje szkolne
Wzrasta liczba fałszywych legitymacji. A przez decyzję rządu może być ich jeszcze więcej
Maria Pankowska
Tramwajowa część przejścia podziemnego na Dw. Zachodnim gotowa
Koniec przebudowy przejścia przy Dworcu Zachodnim
Ochota
Pracownia krawiecka Tadeusza Kierepki w centrum Warszawy
Od 64 lat szyje garnitury. I nie ma dosyć
Alicja Glinianowicz
Polski astronauta, członek załogi misji Axiom-4 dr Sławosz Uznański-Wiśniewski już w Warszawie
Spotkanie z astronautą, unikatowe samoloty, rakiety i łaziki
Włochy
Strażacy gasili pożar mieszkania przy ulicy Grzybowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar drewnianego domu. Nie żyje 92-latek
Okolice
Pawilon edukacyjny nad Wisłą
Zielone serce stolicy bije w Kamieniu. Będą rozdawać sadzonki
Praga Północ
Służby prowadzą czynności po znalezieniu obiektu przypominającego drona
"Szczątki obiektu przypominającego drona". Na miejscu żandarmeria
TVN24
Pijany, bez uprawnień zatrzymany przez policjantów z Kobyłki
Policyjny pościg za 18-latkiem. Jechał pijany i bez uprawnień
Okolice
16-letni motocyklista trafił do szpitala
16-letni motocyklista jazdę skończył w polu
Okolice
wypadek trójkąt droga
Strażacy interweniowali przy kolizji. W ich wóz wjechało auto
Włochy
Kierująca próbowała uniknąć zderzenia z sarną
Uwaga na dzikie zwierzęta
Okolice
Czekolada
Nie zapłaciła za kilkadziesiąt czekolad i kilka testów ciążowych
Bielany
Nietypowa interwencja straży miejskiej
Nie miał dokumentów, poprosił o pomoc kolegę. Ten był poszukiwany
Praga Południe
collegium humanum
Były prorektor Collegium Humanum znaleziony martwy
Mokotów
Zdzisław Beksiński, fotografia artystyczna, bez tytułu, 1956 r.
Ponad 50 prac Beksińskiego z 10 muzeów na jednej wystawie
Żoliborz
Łoś, zdjęcie ilustracyjne
"Kolejny łoś stracił życie na ogrodzeniu"
Okolice
kobieta laptop wykres praca shutterstock_2576010867
Obiecywali zarobek za lajkowanie postów, skończyło się wielką stratą
Okolice
IX Konkurs Chopinowski - przygotowania do koncertu inauguracyjnego
"Każdy z nas jest tu na swojej drodze"
Kultura
Kierowca za przejazd na "czerwonym" został ukarany mandatem i punktami
Odzyskał prawo jazdy i przejechał na "czerwonym"
Okolice
Narkotest w rękach policjantów
Zderzenie z autobusem. Kierowca samochodu pod wpływem narkotyków
Ochota
Policjanci zatrzymali 40-latka
"Bez słowa go zaatakował, pobił i okradł"
Wawer
Do napojów znajomej wlewała chemikalia
Ból, ucisk, duszności. Koleżance z pracy grozi 20 lat więzienia
Śródmieście
Wypadek w Wólce Jeżewskiej
Zginął pasażer, kierowca oskarżony
Okolice
Chopinowski tramwaj
Chopinowski tramwaj i pociąg metra
Komunikacja
W sobotę wystartuje bieg "Biegnij Warszawo"
"Biegnij Warszawo" w sobotę. Zamkną ulice, autobusy pojadą objazdami
Śródmieście
Potrącenie przez pociąg w Wesołej
Śmiertelne potrącenie na torach, odwołane pociągi
Wesoła
Zderzenie z udziałem radiowozu
Zderzenie na Bielanach. Radiowóz stracił koło
Bielany
Nóż zabezpieczony przez strażników miejskich
Rzucił się z nożem na radiowóz. Krzyczał o "zabijaniu warszawiaków"
Praga Południe
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki